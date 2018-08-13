支持限酬令 甄子丹：我公開透明

2018年08月13日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

港星甄子丹攜老婆汪詩詩、導演闞家偉於12日中午抵台，為電影《大師兄》停留寶島30小時，昨晚出席「最強教師」首映會，他在片中變身為春風化雨的麻辣教師，該片是他成立電影公司超級子彈的處女作，他透露籌備期就遇不少困難，但他希望帶給社會更多正能量，堅持完成兼具商業和社會意義的電影，片中依舊有他精彩拳腳功夫，他表示：「武打是離不開的，要對投資者和觀眾交代！」

甄子丹坦言不少投資者和片商都期待他繼續拍如《葉問》和《導火線》的動作片，但他認為社會需要不同類型電影，「過去想拍教育片，但沒人想看，考慮到市場和電影內容的結合，因此想到一個題材既商業、又能傳達正面訊息。」找到導演闞家偉拍攝《大師兄》，他從去年初開始投入製作，一年半來幾乎所有事都親力親為，「我在外地拍戲，一下飛機不是先回家，是去剪接室共同奮鬥。」

事業忙碌妻小體諒

老婆和孩子已習慣並能體諒他的忙碌，甄子丹表示：「這是做電影公司和當藝人必須的犧牲！」他也慶幸老婆和他共同經營公司，新人部門和部分業務都交由老婆管理，2人相聚時間因此沒有減少，「我們經常在工作的時候見面！」

甄子丹昨和汪詩詩身穿黑色情侶裝走上首映會紅毯，現場擠滿超過300位影迷一窺巨星風采，近千人參與首映觀影，甄子丹親切簽名、握手，還有人向汪詩詩要簽名，她也大方走上前服務粉絲，台灣粉絲後援會的成員則高舉燈牌，甄子丹談到來台心情，他帶著感謝心情說：「每次來都非常開心，不想離開。」他表示除了很愛台灣食物，還有追隨他30多年的台粉，因此安排宣傳活動時總不忘台灣。

調整資源分配不公

近日港媒報導甄子丹片酬高達1億人民幣（約4.5億台幣），是否擔心大陸目前抵制高價片酬的做法？他大方稱讚該政策：「作法是健康的，電影是很專業的，我非常支持對整個社會有責任，我的電影沒有問題。」他表示電影《大師兄》和下部新片《肥龍過江》都因演員片酬過高的問題，導致選角開拍不易，「應該調整資源分配的不公平。」

甄子丹沒有否認片酬價碼，但澄清：「我每部電影的酬勞都是很公開透明的比例，每部電影不一樣，工作的範疇也不一樣。」以去年和劉德華共同主演的《追龍》為例，因他身兼監製，儘管演員拍攝檔期只有80天，但參與時間超過240天，他表示：「這10年我參與的電影都是超過演員參與天數的幾倍。」新片《大師兄》24日上映。

(中國時報)