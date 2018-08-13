阿妹幹大事 助陣頑童喊跳起來

頑童MJ116昨演唱會邀來阿妹擔任嘉賓，左後起大淵、小春、阿妹。（蘇蔓攝）

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中國時報
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頑童MJ116團員瘦子昨賣力開唱。（蘇蔓攝）

頑童MJ116「幹大事」演唱會12日在台北小巨蛋舉辦最終場，安可曲〈South Side〉時，張惠妹（阿妹）擔任神祕嘉賓登場，和頑童一起合唱〈Fly Out〉、〈Bad Boy〉。阿妹過去因唱經典歌曲〈三天三夜〉引發全場觀眾嗨跳，被附近居民抗議，昨阿妹仍相當熱情說：「讓我喊一句『全場跳起來！』。」

小春打趣說：「給她喊，啊你們不要跳。」一旁的瘦子則露出慌張的表情：「好緊張喔。」阿妹安慰他們說：「沒事的，你們絕對沒事。」阿妹還向頑童開玩笑說：「今天最重要是跟頑童對唱抒情歌曲，看到他們3個這麼帥、這麼酷的男生，如果唱什麼〈不該〉，還一邊搖擺…」這時全場歌迷鼓譟，瘦子直呼：「不可能，你們不用想了。」

盼更多合作機會

阿妹表示在上台前，她在台下聽到小巨蛋的聲音太恐怖了，並透露前天也在小巨蛋的包廂看頑童的第二場演唱會，「來見習一下，你們有多嗨，今天讓我更想要來這邊唱歌。」

阿妹、頑童曾在第27屆金曲獎頒獎典禮合作Rap，大獲好評，昨再度同台，阿妹透過經紀人陳鎮川回應：「其實是再過一次金曲獎同台的癮啦，不過我是真的希望將來還有更多合作的機會。」

演唱會尾聲，瘦子主動去抱大淵、小春，並感性說：「抱歉讓你們等了10幾年，這只是個開始，從今以後，我們進出小巨蛋就像進廚房一樣。」感動全場。

(中國時報)

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