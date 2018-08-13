毛不易會台粉千人搶票

毛不易（右三）昨獲八三夭致贈台灣電話卡。（盧禕祺攝）

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中國時報
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毛不易2017年參加選秀節目《明日之子》獲冠軍後，以原創歌曲〈如果有一天我變得很有錢〉打開知名度，在兩岸擁有不少歌迷，並於今年5月推出首張專輯《平凡的一天》出道，他12日來台舉辦發片記者會及簽名會，事前僅開放100名粉絲進場，卻吸引破千人報名，出道4個月人氣爆棚的毛不易，昨直言確實因走紅「收入多了些」。

毛不易本名王維家，出生於大陸黑龍江省齊齊哈爾市，大學就讀護理專科，出道前曾在醫院實習過男護士；他大學期間開始嘗試創作，將歌曲放上網路發表而大受歡迎，爾後參加歌唱比賽一舉奪冠，半年內微博關注人數暴衝500萬人，創新人紀錄！

有趣的是，他出道沒多久就因藝名獲洗髮精代言邀約，全因廠商看上「毛不易」意味「毛髮養護不易」，昨受訪提起此事，他笑說「挺有趣的」，歡迎各類產品的廠商看上他的藝名邀代言。

八三夭為他站台

23歲的毛不易沒有偶像外表，但其創作廣獲圈內音樂人讚賞，昨現場播放楊冪、小S、張韶涵、陳立農等17組藝人的祝賀VCR，而近日正密集準備小巨蛋演唱會的八三夭，也特地為他站台，並送上事前準備的禮物「台灣電話卡」，裡頭還輸入八三夭團員的聯繫方式，要毛不易在台期間有任何需要可直接與他們聯絡，他們樂盡地主之誼。

(中國時報)

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