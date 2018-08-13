林明禎上戲 最怕歐弟戳笑穴

歐漢聲（中）夾在卓文萱（左）與林明禎之間，劉冠廷在後面看好戲。（盧禕祺攝）

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中國時報
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賀歲國片《瘋狂電視台》12日在華視攝影棚舉行媒體探班，演員歐漢聲（歐弟）、林明禎、劉冠廷、卓文萱、郭子乾、陳漢典，與導演謝念祖都出席。林明禎將在賀歲檔期與前男友張軒睿對打，她有備而來地說：「很開心，賀歲檔期有很多電影可以看！」她在片中與歐弟、卓文萱3人感情複雜，是否特別有感觸？歐弟見狀急忙救駕：「我沒劈腿！」引用張軒睿日前在記者會上說過的話，暗箭狂發。

林明禎飾演來台工作的大馬藝人，與歐弟交往，沒想到前女友卓文萱意外出現。她認為拍這部片最難的地方，是對歐弟、劉冠廷投入感情，「因為他們太搞笑了，對戲都會笑翻。」32歲的卓文萱談過不少戀愛，坦言雖然電影中她與歐弟互相祝福對方，跟過去告別，但現實生活中過去的每一段戀情都沒有好好說再見，謝念祖開玩笑說：「不如請前男友都來看，這樣我們就可以多賣1000多張票。」

歐弟求小禎幫減肥

歐弟則是被謝念祖要求瘦7公斤，他第一時間打電話向小禎求救，感嘆現在是「每天吃飼料」。近來大陸頒布「限酬令」，他在大陸主持節目是否受影響？他低調回應很少看新聞，最近忙著拍片、顧小孩，把球丟給別人：「今天不是甄子丹來台灣？你們去問他。」

劉冠廷飾演熱愛演戲的年輕人，自曝為電影耗盡所學，準備很多套「厲害的表演」，包括挑戰演出「1人棒球隊」，丟球、劈腿等特技。電影預計9月殺青，明年農曆春節檔期上映。

(中國時報)

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