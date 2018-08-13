2018年08月13日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

孫沁岳（左）和陽詠存在《真情之家》配對演出。

中視八點檔17日起推出由苗可麗、謝祖武、孫沁岳、陽詠存、李維維和紀言愷（JR）等主演的溫馨好戲《真情之家》，故事圍繞在一群沒有血緣關係的人，因際遇安排而成為一家人。戲外的孫沁岳，爸爸是資深小生劉尚謙，父母在他3歲時離婚，他從小由媽媽帶大，他從不避諱自己是在單親家庭中成長，但這背景不但沒讓他恐婚，反而更渴望成家。

巨蟹座的孫沁岳感性透露，自己是非常戀家、很能宅在家的人，「家是一個能夠包容我一切的地方，是我最後一個避風港，不管犯了錯，闖了禍，難過、失落，家永遠都會成為我最堅強的後盾。」渴望成家的他，希望未來在家裡扮演不同角色，或許是爸爸，或許是丈夫，「這些對我而言都會是人生另一階段的體驗」。

赴北京精進專業

孫沁岳曾和洪小鈴、蔡黃汝等女星合作，卻不曾傳出緋聞，他說其實沒有設定不和圈內人交往，只要感覺對了都有可能，現在的他認為談戀愛，就要以結婚為前提交往，但內心卻覺得能力還不夠支撐一個家庭，所以期許自己再努力，等準備好了再談感情。

即使已累積不錯的演藝成績，孫沁岳對自我要求甚高，今年初還暫緩演藝工作，到北京中央戲劇學院精進專業，期待接下來的演藝路更廣，有機會嘗試不同類型的戲劇、電影、舞台劇，挑戰更多元角色。

(中國時報)