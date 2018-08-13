關心蔡凡熙當兵 謝金燕：有變壯嗎

2018年08月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

謝金燕（右）在拍攝時擔心蔡凡熙著涼，還特地用手試水溫。

蔡凡熙在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》飾演「姐姐」謝金燕的弟弟，他目前正在當兵，軍中同袍都羨慕他能與「姐姐」合作，紛紛問：「你有看過姐姐的腿嗎？真的這麼長？」他也得意表示：「真的啊！跟照片一樣。」謝金燕上周五還傳訊關心他：「有沒有變壯，會不會讓我流口水？」但其實蔡凡熙在片中多次在謝金燕前「裸露」，他自嘲應該是拍戲時還不夠壯。

《有五個姊姊》改編自台灣賣座輕小說，片中有許多漫畫風格的搞笑、無厘頭畫面，蔡凡熙第一次為戲露點，甚至得在5位姊姊前「全裸」，他為該場戲因擔心「胃凸」，一整天沒吃飯，還特地「除毛」以求雅觀，他表示當時只穿一條丁字褲加肉色內褲，但因為飾演「五姊」的大陸演員張垚太害羞，他印了一張海綿寶寶照片貼在內褲上，被打趣說：「是海綿寶寶黏在海綿體上面嗎？」

自招和閨蜜一起睡

蔡凡熙此次被「5個姊姊」包圍，還和女主角項婕如大談浪漫校園戀情，現實中女生緣也不錯，就讀莊敬高中時身邊有好幾位閨蜜，包含演員洪于晴和其他網紅，他更透露會和女生朋友「一起睡」，不過他趕緊解釋，是高中同學出遊時睡通鋪，更遺憾說一直沒有女生主動告白過，「應該是我太奇怪了！」

蔡凡熙豔福不淺，拍戲時卻吃了不少苦，有幕被綁在3層樓高火箭上的場景，拍攝長達6天還不斷淋雨，而且因道具拆卸不易，劇組只能獨留他在上面等待，最長待過2小時，他因此得憋尿、不敢喝水，經紀人笑他彷彿「人肉沙威瑪」，他更哀怨被固定後都沒人理他，「姊姊們都圍在一起吹暖爐！」該片31日全台上映。

(中國時報)