2018年08月13日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Sisley極致美白粉凝精華。（Sisley提供）

la prairie魚子精萃智慧粉底形象圖。（la prairie提供）

佘詩曼飾演輝發那拉．淑慎。（翻攝延禧攻略官方微博）

資深彩妝師Azzurro分析《延禧攻略》妝容。（Azzurro提供）

1. 伊麗莎白雅頓完美紐約超水潤脣膏。（伊麗莎白雅頓提供）

2. Sisley漾澤精華護脣筆。（Sisley提供）

3. MAKE UP FOR EVER藝術大師柔霧脣頰筆。（MAKE UP FOR EVER提供）

最夯宮鬥劇《延禧攻略》隨著收視率節節攀升，已成為社群話題焦點，海外瀏覽人次飆破30億，數據仍持續刷新，劇情以乾隆時代為背景，背後考究的古典美學也獲得好評，包括服裝、建築、色調，製片人于正更一改過往華麗風，展現柔美畫面，除此之外，原本被詬病的哈韓咬脣妝，也讓製作人于正親上火線澄清，這些妝容是考古不是哈韓。

瓔珞微博示範咬脣妝

《延禧攻略》妝容考究「一耳三鉗、柳葉眉、絳脣妝」，「一耳三鉗」是當時的滿族傳統，女兒出生後，會在耳朵穿上3個洞，戴上耳環，象徵權勢、地位，佩戴的飾品也決定身分尊卑，而絳脣妝則是當時流行的妝容，與現在韓國掀起的咬脣妝十分相像。

資深彩妝師Azzurro表示，《延禧攻略》脣妝重點在脣周輪廓不明顯，如果要學劇中人妝容，可以先用遮瑕把脣形修飾掉，在從中間加上脣色，中間暈染的顏色偏玫瑰色調，他建議，可以使用小型眼影刷去刷，脣形邊緣不會那麼強烈。而清劇流行的眉形，則是像柳葉眉，弧度比較小，有點接近韓國流行的平眉妝感。

脣彩話題熱議，也讓劇中飾演魏瓔珞的吳謹言在微博分享「延禧咬脣妝」tips，她建議，以點塗的方式塗抹在嘴脣下脣內部，使用鮮豔、飽和的紅色調，最後抿脣方式自然暈染，創造魏瓔珞妝感。整體而言，韓國帶動的妝容趨勢，正是清朝流行的妝容，看來現代美妝不是哈韓，是哈清，隨著《延禧攻略》劇情進入高潮，妝容備受討論之際，劇中人物的飾品、台詞也都成為焦點。

(中國時報)