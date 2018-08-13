2018年08月13日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

浪琴Elegant優雅系列藍面男表，5萬6000元。（Longines提供）

浪琴Elegant優雅系列藍面女表，6萬4300元。（Longines提供）

宇舶表Spirit of Big Bang Blue皇金款男表，127萬3000元。（HUBLOT提供）

宇舶表Spirit of Big Bang皇金款鑲鑽女表，91萬3000元。（HUBLOT提供）

1. GUCCI在七夕情人節主打G-Timeless腕表，融入經典織帶元素，金表款3萬5000元。（GUCCI提供）

2. GUCCI在七夕情人節主打G-Timeless腕表，融入經典織帶元素，鋼表款3萬2000元。（GUCCI提供）

3. 美度表Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗表，3萬2000元。（MIDO提供）

4. 美度表Baroncelli Prisma永恆系列女鑽表，3萬6200元。（MIDO提供）

7. G-Shock推薦「Together We Are One」為主題的情侶表，形容情人既是天使，也是惡魔，9000元。（G-Shock提供）

Folli Follie邀請暖男宥勝（右）拍攝七夕情侶表的形象照。（Folli Follie提供）

Folli Follie推薦Timeless Bonds情人節男表，7290元。（Folli Follie提供）

Folli Follie推薦Timeless Bonds情人節女表，7290元。（Folli Follie提供）

CALVIN KLEIN邀Angelina（左）和正港男友籃球國手張宗憲（右）詮釋情侶表。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN High Noon系列表， 8800元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Full Moon系列表，8800元。（CALVIN KLEIN提供）

5. 雷達表True真我系列高科技陶瓷七夕情人對表，各7萬7700元。（RADO提供）

6. 敞開心胸的ORIS鏤空Artelier對表，男表7萬元、女7萬2000元。（ORIS提供）

與西洋情人節相較起來，七夕情人節顯得更加詩意且充滿文藝氣息，成雙成對的情人對表，有著「栓住你我」、「緊緊相繫」的意義。浪琴表 （Longines）請出「永遠的國民情人」林志玲，Folli Follie則力邀暖男宥勝出馬，CALVIN KLEIN則以真實情侶檔Angelina和男友籃球國手張宗憲，詮釋情侶表的款款深情。

七夕「表」白 傳達深情

浪琴表推薦優雅Elegant系列藍面男女對表，林志玲身穿一襲深藍色絲絨曳地禮服佩戴該款女表，顯得高貴大方、優雅迷人。Folli Follie則邀請宥勝主打品牌首款男女皆宜的Timelss Bonds無性別腕表，大小兩種尺寸正巧可搭配成對表。

CALVIN KLEIN也打名人牌，邀請網紅名模Angelina和她的籃球國手男友張宗憲一起拍攝形象廣告，兩人利用CALVIN KLEIN經典黑白對比的簡約時尚打造情侶表，甜蜜破表。

酒桶表盤的腕表，不僅造型時尚，且更能凸顯情人對表的FU。宇舶表（Hublot）推薦酒桶造型的SPIRIT OF BIG BANG系列對表，奢華皇金表殼更添時尚感。

GUCCI則在七夕情人節主打G-Timeless腕表，表盤和表帶融入品牌經典的綠紅綠織帶元素，織帶與皮革表帶結合，另有新款白紅藍織帶的G-Timeless腕表，可搭配成情人對表。

鏤空表 象徵敞開心胸

鏤空表向來有「敞開心胸」的意義，Oris Artelier鏤空表的男女對表，猶如對彼此坦誠、忠心不二，可親眼見到機芯的華麗運作，像情人悸動的愛心；雷達表（Rado）在情人節主打True真我系列高科技陶瓷七夕限定對表，表盤上裝飾美麗的星空，十分唯美浪漫。

美度表（MIDO）主打Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗男表和Baroncelli Prisma永恆系列女鑽表，永遠記住愛情中的「Big Date大日子」，定格愛情的動人時分。

是否覺得情人像天使又像是惡魔？G-Shock推薦「Together We Are One」為主題的情侶表，就以天使與惡魔的翅膀為裝飾，分別有愛心的鑰匙和鎖頭，搭配成對。

(中國時報)