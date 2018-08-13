與西洋情人節相較起來，七夕情人節顯得更加詩意且充滿文藝氣息，成雙成對的情人對表，有著「栓住你我」、「緊緊相繫」的意義。浪琴表 （Longines）請出「永遠的國民情人」林志玲，Folli Follie則力邀暖男宥勝出馬，CALVIN KLEIN則以真實情侶檔Angelina和男友籃球國手張宗憲，詮釋情侶表的款款深情。
七夕「表」白 傳達深情
浪琴表推薦優雅Elegant系列藍面男女對表，林志玲身穿一襲深藍色絲絨曳地禮服佩戴該款女表，顯得高貴大方、優雅迷人。Folli Follie則邀請宥勝主打品牌首款男女皆宜的Timelss Bonds無性別腕表，大小兩種尺寸正巧可搭配成對表。
CALVIN KLEIN也打名人牌，邀請網紅名模Angelina和她的籃球國手男友張宗憲一起拍攝形象廣告，兩人利用CALVIN KLEIN經典黑白對比的簡約時尚打造情侶表，甜蜜破表。
酒桶表盤的腕表，不僅造型時尚，且更能凸顯情人對表的FU。宇舶表（Hublot）推薦酒桶造型的SPIRIT OF BIG BANG系列對表，奢華皇金表殼更添時尚感。
GUCCI則在七夕情人節主打G-Timeless腕表，表盤和表帶融入品牌經典的綠紅綠織帶元素，織帶與皮革表帶結合，另有新款白紅藍織帶的G-Timeless腕表，可搭配成情人對表。
鏤空表 象徵敞開心胸
鏤空表向來有「敞開心胸」的意義，Oris Artelier鏤空表的男女對表，猶如對彼此坦誠、忠心不二，可親眼見到機芯的華麗運作，像情人悸動的愛心；雷達表（Rado）在情人節主打True真我系列高科技陶瓷七夕限定對表，表盤上裝飾美麗的星空，十分唯美浪漫。
美度表（MIDO）主打Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗男表和Baroncelli Prisma永恆系列女鑽表，永遠記住愛情中的「Big Date大日子」，定格愛情的動人時分。
是否覺得情人像天使又像是惡魔？G-Shock推薦「Together We Are One」為主題的情侶表，就以天使與惡魔的翅膀為裝飾，分別有愛心的鑰匙和鎖頭，搭配成對。
(中國時報)