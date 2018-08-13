旗艦房車逆襲 質感性能兼具

2018年08月13日 04:11 中國時報 陳大任 報導

駕駛座為人體工學透氣式真皮座椅，具8向電動調整、電動腰靠及通風功能，相當豪華。（陳大任攝）

真皮多功能方向盤搭配金屬飾板。（陳大任攝）

MRCC全速域主動車距控制巡航系統。（陳大任攝）

排檔座採鏡面飾板，各項功能方便就手。（陳大任攝）

後座中央扶手內2個USB插孔方便充電。（陳大任攝）

車市掀起SUV風潮而擠壓到房車市場，愈來愈多人換車時轉向SUV，過往藉以彰顯車主身分地位與品味象徵的旗艦房車也受影響，這現象不僅發生在百萬豪華房車，數百萬元頂級旗艦也受波及。不過，最近試到All-new Mazda6與BMW 740i M Sport Edition卻很有特色，兩款旗艦在各自的市場級距中，擁有相當特殊的魅力。

Mazda6雖為進口車，但在國內主要競爭者是國產TOYOTA CAMRY、NISSAN TEANA，雖然價格訂得較高，其優勢是除了房車外，同時也提供Wagon旅行車型，如此一來，又能與VW、SKODA等歐系品牌競爭，加上All-new Mazda6近期陸續交車，再度躍為市場當紅炸子雞。

All-new Mazda6 紅得可以

All-new Mazda6共有入門、旗艦及旅行車3款，其內外全面升級的亮麗身影引發市場討論，自今年3月展開接單，7月開始交車後，已創下近400台掛牌數，其中旅行車與房車版銷量五五波，而房車版又以旗艦版賣得最好，是入門版3倍。新款晶豔魂動紅亦較先前的魂動紅再升級，可映照出如紅寶石般的晶透色澤，加價1.5萬元選購比例高達3成。

這次試駕車款正是熱銷的旗艦版房車，售價123.9萬元，比入門款高9萬元（旅行車版售價119.9萬元），黑色頂篷之下是全新內裝色「御藏棕」，實木材質飾板搭配Ultrasuede NU麂皮質感內飾，兼具降低反光干擾及提升內裝質感，Nappa真皮通風座椅，更是讓整體的豪華度大增。

All-new Mazda6全車系標配8吋MZD Connect中央資訊顯示幕，但旗艦版增加Windshield HUD前檔投影式全彩抬頭顯示器，並首度導入7吋TFT全彩數位儀表，BOSE環繞音響配置11支揚聲器，營造出以駕駛者為中心的駕控機能，對於車主而言，可以明顯感受商品開發者的用心之處。

運動模式 滿足駕馭樂趣

坐進All-new Mazda6即可感受車室空間寬敞，視線所及都是設計師巧妙運用材質、色彩搭配出最佳的質感，不過受限外觀線條，175cm以上的乘客可能會覺得前座A柱與後座C柱有壓迫感。2.0L引擎具165hp/21.7kgm最大動力輸出，搭配6速手自排變速系統，開起來是輕快的，如果覺得動力不足，還可切換至運動模式，即可滿足更多駕馭樂趣的需求。

(中國時報)