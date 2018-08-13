BMW 740i M Sport Edition 白帥帥狠靈活

2018年08月13日 04:11 中國時報 陳大任 報導

前座具電動調整、通風加熱、腰靠調整與記憶功能，並採Nappa真皮搭配菱格紋縫線，更顯奢華。（陳大任攝）

M款跑車多功能真皮方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

ACC智慧跟車及車道維持功能相當方便。（陳大任攝）

Fineline黑色高光澤木紋飾板提升內裝質感。（陳大任攝）

左右後座乘客可自由設定最佳空調溫度。（陳大任攝）

頂級豪華旗艦大多做為後座買家配車，然而，這次試駕的BMW 740i M Sport Edition不只是視覺上的M款裝飾套件，與性能表現有關的M款空力套件、M款煞車套件，連輪胎也一併升級為前245/45 R19、後275/40 R19配M款雙幅式輕合金輪圈，能帶給車主更多的自駕樂趣。

試駕那天選擇上陽明山取景，但刻意不走仰德大道，而是轉往較狹窄的永公路，令人印象深刻的是車長超過5m的740i M Sport Edition竟然相當靈活，這完全是基於326hp/450Nm最大動力輸出、Steptroinc運動化8速手自排，以及前後軸自動水平氣壓式懸吊系統整體運作的結果，既能帶給駕駛者更高的操控信心，同時也能兼顧乘客行車平穩的感受。

此車還配有許多亮點，例如智慧型螢幕鑰匙，外觀長得像迷你手機，不但可以顯示車內油量、預估可行駛里程及保養資訊，如果車主不確定車門、車窗或燈是否已關閉，也可利用鑰匙來確認，甚至在大熱天上車前，可以遙控預先啟動車內空調來降溫，十分酷炫的配備。

(中國時報)