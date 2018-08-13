瑞匹德河畔的一團亂線1

2018年08月13日 04:10 中國時報 安東尼．杜爾／作 施清真／譯

穆立肯一一收拾他的東西：他的飛釣釣竿，一個沾了咖啡漬的保溫壺，幾個被馬鈴薯條、鹿肉乾、小薑餅塞得鼓鼓的保鮮袋，背包裡幾雙備用的襪子。一盒從地下室拿出來的毛鉤。早餐：一條熱油煎得吱吱響的香腸，兩片塗了乳瑪琳的黑麥麵包，一杯盛在馬克杯裡的咖啡，杯子缺了一角。他倚著廚房和臥室之間的破舊門框咀嚼，看著沉睡中的太太。她的身軀在被毯下縮成一團，灰色的襯衣披在木椅上，睡得像隻牛似地。自從他們新婚之夜，她始終是這副睡姿──在那歡欣輕佻的新婚之夜，她入睡許久之後，他依然抱著她，跟她述說種種情事，而她始終沒有醒來。他曾跟她說，有時他覺得好像有個獵人帶著幾隻獵犬把她拖進黑夜之中，直到天亮才放她走，而這個黑夜獵人形似幽靈，身旁的獵犬上了拴鍊，淌著口水。穆立肯叫了叫她的名字。她依然睡得不省人事。他撥撥火，走出家門。

他走上小徑，潔白明亮的弦月飄過核桃樹樹梢，宛如一截凍得發白的化石。棉絮般的雲朵一縷一縷地飄向大海。一夜之間，秋意似乎從林間馳騁而出，枝幹的綠葉落盡，院子覆滿層層落葉。穆立肯嚼著一截枯黃的野草，打開結了霜的卡車駕駛室。這個時節，他心想，跟冬天差不了多少：天空灰白，烏鴉飛掠枯樹，貓頭鷹貪婪獵食，一張張圓臉映在結了冰的池面。再過不久，鱒魚和鮭魚將退到河中深處，魚身動也不動，魚眼眨也不眨，浮游於鋪了碎石的池底，河面也將浮現冰雪環繞，宛若迷宮的渠道，在魚群上方結起薄冰。穆立肯將遁入他的地下室，無所事事，就著檯燈的燈光綁製毛鉤。

卡車費力地前進，柴油似乎凝滯，遠光燈的燈光暈黃微弱。公路溼答答，霧濛濛。一道長長的光影慢慢掃過路面，車燈刺眼耀目，四下只見一輛運送木材的大卡車，車上載著一截截溼淋淋的樹幹，嘎吱嘎吱地沿著公路行駛。成群椋鳥排排站，擠在木條搭起的圍欄上，其中一隻單腳站立，車燈一閃而過，鳥兒看來平靜自若。

到了四點半，他已經開到韋瑟比的便利商店。他站在斑斕的光影中，四周是一堆堆亮光漆、一架架糖果、一包包香菸、一捲捲銀白的樂透彩券、一張張牛奶減價的標示。掛在門上的鈴鐺叮咚作響。思樂冰製冰機緩緩攪動著粉紅色的冰沙。他在保溫瓶裡裝滿超商置放過久的咖啡，把一份報紙和零錢擱在櫃檯上，韋瑟比趴在櫃檯上睡覺。

韋瑟比眨眨眼，眼神呆滯，好像剛從大老遠的地方回返。

是你喔？

穆立肯點點頭。

你簡直像是他媽的鬧鐘。

等你到了我這個年紀，穆立肯說，睡著跟醒著沒什麼兩樣。只要眼睛閉上，就算是睡覺。

韋瑟比伸手揉揉眼睛。又要去瑞匹德河釣魚？

想去試試看。

你每天都帶著一分報紙和咖啡過去那裡。

穆立肯聳聳肩，眼睛已經望向外頭。是嗎？幾乎每天吧。我今天打算過去。

韋瑟比擦擦櫃檯，打個呵欠。我以為退休等於睡懶覺，他說。穆立肯隨手把門關上。

郵局一片漆黑，窗戶緊閉，一盞孤燈發出微弱的燈光，照過一排黃銅郵箱。一輛運送木材的卡車呼嘯駛過公路。穆立肯走向一個郵箱，打開銅鎖，看看裡面。一封信。信紙厚厚的，相當平滑。他把信塞進襯衫口袋，然後從他上了拉鍊的外套口袋掏出另一封信，用小小的字跡寫上地址，把信投入郵箱後，鎖上銅鎖，走了出去。

他開著卡車駛入山林，山坡上的樹木已經光禿，落葉也已緩緩沒入塵土，幾顆星星躲在交纏的雲朵後方，星光漸淡。林道坑坑洞洞，泥濘不堪；他轉了四次彎，路口皆無標示，他涉水開過一條石頭淤塞的小溪，卡車格格作響，引擎愈來愈燙，輾過溼滑的泥土，山腰的林木砍伐殆盡，伐木工人從幽暗的森林、荒涼的蕨木、乾枯的黑莓樹叢之間劈砍雲杉，一截截圓滾的樹幹綑紮成束，堆在路旁。林道盡頭是一塊小小的泥土空地，一塊塊花崗岩的側角冒出地面，釣客們把車子停在這裡，他的卡車搶了頭香。

他套上防水褲，調整他的釣竿和捲線器，把釣竿靠在卡車車頭，把備用的襪子、報紙和裝了肉乾、小薑餅、馬鈴薯條的保鮮袋塞進背包。他把毛鉤盒放進背心口袋，拉上拉鍊，罩上羊毛兜帽，然後稍坐片刻，喘口氣，鼻息為擋風玻璃蒙上一層白霧。一朵白雲漫過明月。

他的手指摸到襯衫口袋裡的信件，信紙厚厚的，信封摸起來光滑。他戴上老花眼鏡，拆開信封，看到一朵壓花。在駕駛室黯淡的燈光、引擎隆隆的聲響中，他閱讀一個個圓胖潦草的字跡：

親愛的穆立肯：

我實在非常困惑。你說你對我也有同樣的感覺，但你依然照常過你的日子、釣你的魚──還有她──好像一切都很好，沒什麼不尋常。但一切都不好！這個祕密干擾著我。那些我們在郵箱交換的信件，那些她以為你去釣魚，而你一半心思也確實在河邊的日子，那些都不夠，一點都不夠。我滿心苦惱，我覺得我為你著迷。說不定我很貪心，一心只想把你據為己有，說不定這樣很自私，但，小穆，愛情究竟是否真實？或者愛情也只是一個謊言？

喔，我不知道，說不定我會永遠等著你。你的確讓我快樂。你這個人、你的羞赧、你的寡言、你的體貼。我心情低落，而我只有你那封宣稱你今天果真會去河邊的信，我想我現在明瞭什麼叫做思念。我全身發痛。你該做出決定了。

順帶一提：如果你娶了我，然後出門釣魚，你當真是出門釣魚嗎？

他把壓花摺到信紙裡，放回信封，悄悄把信封夾進背包裡的報紙中，鎖上車門。然後他朝著河邊前進，沿著布滿青苔，宛若迷宮的小徑踏步行走，穿過矮樹叢、野草、刺荊、覆滿菌類的樹幹，走下一個溼答答的溝壑。溝壑的泥巴黏附在他的靴上，汙泥點點飛起，濺到防水褲的褲管。鬆軟的林地堆滿落葉，窒礙難行；踩踏時，更多樹葉飄散而下。他釣竿的竿尖來回晃動，他腳下的靴鞋踢踢躂躂，乾枯的樹葉沙沙飄落，林中深處的河水簌簌輕響，交織成獨特的韻律。

穆立肯重重踏過最後一個矮樹叢。瑞匹德河水流湍急，漆黑光滑的河水滾滾而流，他站在河邊，心中升起一股熟悉的悸動。河水滔滔，他的血液隨著奔流，那股張力令人難以抗拒，他不禁雙唇微啟，滿心歡喜地嘆了一口氣。他就著筆式手電筒的燈光，站在河邊再度讀信，鼻息化為一朵朵白雲，他摸摸信封邊角，又把信塞進折起的報紙中。雲朵已經在西方堆疊，再過不久，最後一絲星光即將消散。斑駁的月亮投下一縷微弱的光影。他把一個飛羽毛鉤綁在竿尖，涉水走入河中，拋擲垂釣。

（待續）

(中國時報)