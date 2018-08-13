戰爭尾巴，心靈修補5 黃昏帖‧非典型回憶錄3

2018年08月13日 04:10 中國時報 季季

那天吃過早飯，父親騎車去西螺，要到中央市場買年三十祭祖的豬肉，卻遇到從西螺回永定的日崧，蹲在路旁木麻黃樹下撿柴板。可能是腳踏車後座的繩子沒捆好，鬆落了，他立即停車去幫忙撿拾，捆好，日崧哭著說：「日長兄，阮彼隻狗仔，嘛走沒去囉！…」

──在一來一往的路途中，一對堂兄弟迎面而遇；在秋與冬的轉換中，兩個「狗仔子」的父親，分別為他們早夭的長子買了柴板。

日崧是我堂叔，其祖父與我曾祖父是兄弟。我曾祖父謀敬行四，有三子，日崧祖父謀錦行五，1886年得一子應昧後，十餘年無再出，遂於1900年領養一子應轉。應昧曾任保正，善理財，是二崙鄉第二大地主，並曾釀酒販售，1931年蓋了中西合璧的廣闊宅園，種有其香無比的黃爪桃（香水樹）及其甜無比的查某李仔（人心果）等奇花異果，永定人稱其豪宅為「酒窖仔」。

日崧即應昧養弟應轉的長子，比我父親小幾歲，曾赴東京就讀興亞醫學館；那是為戰爭設立的私校，四年畢業即派去軍人醫院任軍醫。日崧本應派去滿州，適逢日本投降，二戰結束，1946年初帶著新婚的鹿兒島女子回永定，報戶口時替她登記「李玉華」；年底生下長子新民，比我大弟小幾個月，都屬狗。

日崧是永定唯一的醫生，妻子玉華是永定唯一的日本人。1947年9月我大弟急性腸炎時，母親曾抱去日崧叔的診所求治，終因缺乏抗生素而不治。1948年2月，其子新民罹患白喉，也因買不到抗生素而早逝。

──後來我知道，急性腸炎和白喉，只要服用青黴素（盤林西林）或紅黴素即可治癒。青黴素是人類最早發現的抗生素，1928年由英國倫敦大學細菌學教授亞歷山大．弗萊明（Alexander Fleming，1881年8月－1955年3月）發現；1938年由牛津大學教授柴恩、弗洛里團隊提煉成功。1939－1944年，諾貝爾獎因二戰停發；1945年，弗萊明與柴恩及弗洛里，因「發現青黴素，以及青黴素對不同傳染病的療效」同獲諾貝爾生理醫學獎。

青黴素與雷達、原子彈並列二戰期間三大發明。1945年，青黴素開始量產，但多用於救治二戰傷兵。紅黴素1952年提煉成功時，我大弟和新民皆已離世多年。──（待續）

(中國時報)