高中歷史課綱拍板！綠營去中化得逞

2018年08月14日 04:10 中國時報 林志成 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

現行及12年國教高中歷史課綱比較

教育部課審大會昨日通過，12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，這就是三階段「去中國化」的正式完成，台灣史從一個章節，變成一本書，最後再把中國史「作掉」。他表示，許多歷史學者不滿教育部此舉，近日醞釀發表連署書抗議。

劃3分域 中國史不單獨存在

現行高中歷史課綱分成台灣史、中國史及世界史等3部分，明年上路的12年課綱則改為台灣史、東亞史及世界史，中國史不再單獨存存。

課綱研修小組歷史分組主持人、政大歷史系副教授金仕起說，「東亞」分域的稱呼只是為了教學方便，實際上仍以中國為重點，老師教學時，不限於只教中國與東亞的關係，也可教中國與北亞或南亞的關係，如此安排是要學生研讀歷史時，注意到中國和其他區域的互動，培養他們的全球視野，沒有「去中國化」問題。

時序混亂 張飛真的會打岳飛

會中有委員提案「請研修小組本著台灣、中國、世界由近而遠的脈絡，將課綱中關於東亞及東亞人群移動等字刪除，重新調整條目內容」，以讓東亞分域能真正以中國為重點。此提案最後進行表決，33位出席委員中，6人同意、4人不同意，其他人沒意見，被否決了。

歷史課綱明明是以台灣、東亞及世界為3個分域，白紙黑字清清楚楚，但研修小組卻解釋3個分域「是各以台灣、中國、世界為重點」，說的和寫的不同，明顯是在「咬文嚼字」。

嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，對於高中歷史新課綱過關並不訝異，因為課審大會本來就是個「集團」，課綱當然想過就過。

吳昆財說，綠營將中國史變成東亞史，等於認為中國和日本、韓國一樣，是其他所有國家中的一個；以前台灣史是中國史的一個章節，之後變成台灣史一本、中國史一本，現在則是中國史不見了，目的就是不要讓中國成為台灣在文化上、民族上、血緣上的「母國」，台灣是源自東亞而不是源自中國，「從量變到質變，正式完成去中國化。」

歷史質變 學者醞釀連署抗議

「以前說張飛打岳飛，現在真的不是笑話！」吳昆財舉例，朋友帶女兒去大陸旅行，在岳王墓看到「精忠報國」，朋友的女兒居然以為是張飛，但他認為不能怪現在的學生，「教科書3個章節要講3000年，怎麼可能講到岳飛！」

他表示，歷史學者對這份課綱很不同意，因為時序是歷史最重要的元素，一定要有時序觀念才能講主題；基本時序都不懂，不可能進一步講更深入的東西。

對於教育部顛倒歷史教學，歷史學者為何不發聲？目前人在大陸的吳昆財說，處在這個亂世，學者有很大無力感，哀莫大於心死，也只能明哲保身。不過，他和十幾位歷史學界同仁討論過後，決定不再沉默，近日將發表連署書。

(中國時報)