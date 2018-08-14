土耳其央行救市 里拉反彈後再殺！土崩危機 亞幣大跌

土耳其里拉暴跌，財政部長阿爾拜拉克（右）表示將擬定經濟行動計畫，央行出手救市後，里拉匯價隨即獲得支撐。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
13日主要貨幣對美元升貶幅

美國總統川普10日宣布對土耳其鋼鋁關稅提高一倍，引爆土耳其貨幣里拉重貶，13日在亞洲市場早盤，里拉續貶至7.24兌1美元歷史新低，土國中央銀行立刻出手止貶，承諾將提供銀行所需的流動性，調降外匯存款準備率。里拉雖應聲反彈，但亞洲貨幣已遭波及，台幣30.8元宣告失守，31元整數大關岌岌可危；人民幣中間價創14個月新低，離岸價下探6.8914，「保7」壓力倍增；南非、印度等貨幣紛紛貶至歷史新低價。

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台幣31 人民幣7 岌岌可危

土國財政部長阿爾拜拉克12日即透露，土耳其擬定了經濟行動計畫，將於13日實施以緩解投資人的擔憂。土國央行宣布一系列穩定金融措施，所有期限的存款準備金率下調250個基點，並將3年內到期的非核心外債準備率調降400個基點。

土國央行表示，上述措施將釋出100億里拉、60億美元和相當於30億美元的黃金流動性至金融體系。官方出手救市後，里拉匯價隨即獲得支撐，跌幅一度收斂至6.4兌一美元，之後又貶至6.97兌一美元，貶幅仍逾9％。

經濟衝擊 應在可控制範圍

針對土耳其金融危機，中央銀行分析指出，土耳其長期存在經常帳惡化、外債攀升問題，財政問題雖相對較輕，但外匯存底少，一旦資本外流，恐造成資產價格重挫，對金融穩定造成嚴重威脅，值得注意的是，除了土耳其，阿根廷及巴西都有類似問題。

對於後續衝擊，是否引發全面性的金融危機？央行認為，土耳其GDP占全球GDP比重僅1.71％，經濟規模相對不大，占全球貿易金額比重也只有1.14％，對外連結程度較低，對全球經濟衝擊力道不大，應在可控制範圍內。匯銀主管則認為，土耳其危機只是個題材，影響不會太久，亞幣走貶癥結點還是要回歸到陸美貿易戰，加上美國聯準會（Fed）下個月再次升息機率高，利差再度拉大，非美貨幣仍面臨嚴峻的拋售壓力，易貶難升。

根據統計，引爆全球金融市場「8月危機」的土耳其幣里拉，今年來兌美元匯率已大貶逾4成，8月10日當天更狂貶18％，進而拖累美股三大指數重挫，引爆8月「黑色星期五」。

(中國時報)

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