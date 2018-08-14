土國風暴 台曝險近1400億

2018年08月14日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

美國對土耳其祭經濟制裁，引發土國里拉閃崩，外界憂心恐形成新一波金融風暴，不過金管會昨日公布國內金融機構及投資人在土國的曝險部位，合計約新台幣1387億元，金額看起來不小，但金管會指出，就各別比率分析，曝險部位占銀行、保險及證券資產規模都不到1％，整體影響有限，金管會將密切注意。

保險業781億 基金432億

銀行、證券及保險三大領域，保險業在土耳其的曝險部位最大，約781.39億，但占保險整體業資金23兆4864億的0.33％，比率不大。

銀行方面，在土曝險總額為173.64億元，占淨值4兆的0.4341％，占總資產60兆的0.029％。證券業僅有證券商自營部位有價證券曝險500萬元，占證券期貨業總資產約2兆元比率很低。

投資有關土耳其基金方面，國人透過投信基金及境外基金持有的土耳其曝險部位，分別為92億元及340億元，各占其基金淨值0.37％與0.97％，整體來說都不到1％，影響有限。

專家:不致爆發金融風暴

永豐金總經理朱士廷認為，國內金融機構對土曝險不高，影響有限，但會密切注意；且相較於國內銀行，歐盟與土耳其往來更甚，一旦土耳其爆發嚴重危機，歐系銀行更挫，因而預估歐盟也會有應對措施，能被控制。

朱士廷說，土耳其負債壓力還好，不至於爆發金融風暴，雖然內部評估美國不是針對新興市場國家挑釁，但盼後續衍生性問題會讓美國收斂，不要走到爆發系統性風險；並將會嚴密監控風險，以及新興國家貨幣的影響。

經濟部會適時協助台商

至於台土貿易上，依經濟部統計，2017年貿易額為18.28億元，其中出口額為15.6億元，年增28.89％，主要為綜合加工機、液晶顯示面板、太陽能電池等，至於進口約達2.67億元較去年同期增幅較大，成長39.12％，主要進口產品為大理石、服飾等。

經濟部官員指出，現在密切關注土國經濟變化，並與當地相關台商保持聯繫，必要時給予適時協助。

(中國時報)