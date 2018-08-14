台經院示警 台灣要嚴防系統性風險

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中國時報
／台北報導

美對土耳其採嚴厲制裁措施，導致土耳其里拉匯價狂瀉，昨日更引發亞洲股、匯雙殺，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，這與陸美貿易戰不同，是場實實在在的「金融戰」，最讓人擔憂的是，土耳其不僅今年股匯表現特別差，外債更是外匯存底的3.82倍，美國一出手就不支倒地。他提醒，金融戰最怕點、線、面的延伸，台灣除股匯市短期受到衝擊外，還要嚴防金融崩潰引發的系統性風險。但永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，亞洲金融危機重演機率不高！

孫明德解釋，「點」是土耳其，最怕與外債高、金融實力虛的阿根廷、南非等國連成一「線」，全「面」性的金融危機就有一蹴即發的風險，衝擊全球市場。孫明德說，土耳其與我國經貿往來不多，但中長期來看，會因股市表現不好，而衝擊我國內需、消費信心，對我國的外銷市場也會受到不利影響。

元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，全球已經在經濟復甦的末升段，土耳其貨幣里拉重貶，風險氣氛頓時升高，拖累了亞洲主要股、匯表現，這不禁讓人想起1997年因泰銖貶值，亞洲金融風暴橫掃馬來西亞、新加坡、日本和韓國、大陸等地，衝擊亞洲經濟原本急速發展的景象，若真演變成此，台灣很難幸免於難。

不過，黃蔭基認為，土耳其經濟原本就向下滑落，加上美國開了這槍，確實加重資本外逃壓力。但是否如經濟學獎得主克魯曼所言，土耳其里拉崩跌，可能重演1998年時的亞洲金融危機？他認為機會不大。

黃蔭基說，陸美貿易戰確定將對全球經濟造成傷害，這沒什麼好討論的，如今再來個土耳其拉全球股匯陪葬，新台幣及人民幣都感受到貶值壓力，新台幣短期面臨31元防線，人民幣估年底前貶破7元後，才會拉回。

此外，黃蔭基更斷言，局勢混亂，將影響中央銀行利率決策，預估「年底前都不會升息」，不過伴隨美元升值、通膨增溫，如果沒行動，利差將導致資本外逃擴大，「明年是比較有機會」，意即就算要升息，最快也要到明年。

(中國時報)

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