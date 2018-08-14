亞股蒸發3000億美元 美股回穩

土耳其里拉暴跌衝擊全球股匯市，日本東京股市13日重挫，在東京街頭一個電子看板上顯示，日經指數（圖上方中央）已跌破2萬2000點大關。（法新社）

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中國時報
／台北報導
美國與土耳其交惡，美國總統川普10日宣布土耳其輸美鋼鋁產品關稅提高1倍，導致原已不斷下滑的土國貨幣里拉重貶。圖為川普（左）和艾爾多安今年7月出席北約高峰會時的情景。（法新社資料照片）
亞洲主要股市表現

美國總統川普棒打土耳其，加倍課徵鋼鋁關稅，亞股聞訊應聲倒地，台股昨日受拖累大跌234點、達2.14％，以1萬748點作收，跌幅之深，在亞股主要市場名列前茅。法人根據MSCI亞太指數大跌1.7％估算，亞股市值一天蒸發約3000億美元；不過，美股昨晚開盤則呈溫和回穩。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，美國對土耳其實施經濟制裁，對台股的影響力道，恐比陸美貿易戰來得更強，理由很簡單，陸美貿易戰是政治角力，一時吵吵鬧鬧，可能隔天雙方就握手言和，反觀土耳其是毫無招架能力，連上談判桌的機會都沒有，最慘的是土耳其外債高，先前借錢給土國的歐、亞等國家，現在全成了「受災戶」，一旦形成全球性系統風險，影響將非常深遠。

國際利空來襲，台股股王也難逃股災，大立光盤中一度跌停鎖死、重挫505元，股價來到4575元低點，跌幅達9.94％，創下台股個股單日下跌最多的紀錄。蔡明翰分析，大立光慘跌，意味投資人信心潰散，已到了失去理智、任意「砍殺」的地步；台股跌幅達2.14％，則與全球股市日前修正，台股完成「補跌」動作有關，預估台股接下來仍偏弱，但跌勢會些許收斂。

土耳其里拉重貶，政大金融系教授殷乃平認為，這次風暴嚴重性不可輕忽，若國際貨幣基金組織（IMF）不出手相救，土耳其對外負債根本毫無承擔能力，不僅衝擊各國股市，連帶下半年各國經濟成長率也將面臨下修壓力。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷擔憂，川普對各國關稅一路加碼、持續開戰，土耳其已揚言，不排除與俄羅斯、大陸等國合作，恐會進一步引爆美中新冷戰，對金融情勢恐雪上加霜。

因應金融市場波動，蔡明翰認為，在OTC、新台幣匯率未轉強、升值前，台股大盤指數很難有強勢機會，若有短暫反彈，量能也呈萎縮，建議投資人不宜追高；富蘭克林證券投顧建議，投資人在匯市波動之際，不妨增持美元資產，而新興當地貨幣債券型基金近期也要避開土耳其、委內瑞拉與俄羅斯。

(中國時報)

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