里拉狂瀉 不致引爆歐信貸危機

2018年08月14日 04:11 中國時報 顏嘉南 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

土耳其陷入貨幣危機，德意志銀行和多名基金經理人認為，土耳其不致構成歐元區信貸危機，這個難關尚有解決之道。

德意志銀行指出，土耳其的經濟問題現已演變為危機，雖然一國的金融危機可能對歐元區銀行業帶來負面影響，但不會導致信貸危機。也就是說，「土耳其的金融危機不太可能引爆歐元區信貸危機。」

土耳其經濟遭遇一連串難關，里拉在過去1年狂瀉逾46％，還有經常帳赤字和外幣債務龐大問題。投資人亦擔心歐元區金融業對土耳其的曝險，以及土國與美國的外交關係陷入冰點。

富達國際新興市場債券投資組合經理人葛利爾（Paul Greer）指出，雖然土耳其的基本面面臨多重挑戰，但還是有許多解決方案。央行大幅升息是好的開始，如同阿根廷在5月大舉升息。

葛利爾表示，指派合格人選接掌重要內閣職務亦是重要的一步。土耳其迫切需要結構性改革，改善與西方的外交關係，特別是與美國的關係，也有助緩解投資人憂慮。

Brooks Macdonald投資主管帕克（Edward Park）表示，市場擔心歐元區大型金融機構對土國銀行的曝險，恐讓危機擴散至歐元區。西班牙BBVA銀行持有土國Garanti銀行約5成股權，義大利裕信銀行握有Yapi Kredi逾4成股權，法國巴黎銀行持有TEB將近75％股權。

帕克指出，上述三家歐元區大型銀行若是大幅減計土國資產，恐讓短期獲利遭受影響，但不致動搖銀行的穩健性。

Lombard Odier投資管理公司首席投資策略師阿梅德（Salman Ahmed）表示，公司自今年初便看壞土耳其展望，目前看來土國需要外援，有可能來自國際貨幣基金（IMF），不過土國也需做出大幅政策調整。

(中國時報)