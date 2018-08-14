里拉大貶 觀光客好樂 狂買精品

2018年08月14日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其里拉劇貶，總統艾爾多安呼籲國民賣美元、黃金救里拉，不過很多民眾接受外媒訪問時直言，對前景不感樂觀，不會拿出血汗錢或畢生積蓄救里拉。還有人大罵艾爾多安的女婿財長阿爾拜拉克（Berat Albayrak）無能，更有人籲政府向美屈服，放了惡化美土關係的美國牧師。

土耳其親政府報紙《沙巴日報》（Daily Sabah）稱，工商聯會（AHID）轄下的店家上周末共收到了65支金鐲子、105枚金幣等，以響應艾爾多安的「救里拉」行動。為刺激里拉買氣，有店家提供免費飲料與剪髮，只要民眾出示購買里拉的收據。此外，不少官員高調變賣珠寶換里拉。

但並非所有民眾都配合。48歲珠寶商巴斯宣稱，2016年的貨幣危機讓他損失100萬里拉（當時約值台幣1000萬），而今危機可能比上次更嚴重。

一名36歲店主表示：「我後悔沒買美元，覺得自己很蠢。」他也批評艾爾多安，安插自己的女婿擔任財長，把國家帶入危機。

儘管土國民眾擔憂貨幣重貶會加劇通膨，但大批外國遊客視此為狂買高檔精品的難得機會。在第一大城伊斯坦堡的精品店外出現大排長龍，有人直言，土耳其已成全球最便宜的購物天堂。

排隊人士以亞洲或中東遊客為主，名牌包、衣飾、鞋店的購物人潮，比以往同期上升了約30％。

以一款名牌包為例，在歐洲的定價為3700美元，在土耳其是1.85萬里拉，依最新匯價計算約2687美元，價錢便宜逾25％。

(中國時報)