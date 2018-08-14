中國史納入東亞史 淡化一脈相承文化觀！新聞透視－分域偷天換日 切不斷兩岸情

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳柏廷

教育部昨召開課審大會，左二為教育部長葉俊榮。（教育部提供）

教育部課審大會昨決定將「中國史」納入「東亞史」之中。此舉企圖以「大區域史」概念來解讀中國史，進一步將中國史弱化成區域分支歷史；更重要的是，最終目的是要淡化大陸與台灣一脈相承歷史文化觀。然而這種「偷天換日」手法，最終只是徒勞，畢竟5000年歷史傳承是難以切割，也不可能切割。

歷史不是捏麵人 說變就變

折騰許久的12年國教高中歷史課綱議題，昨日終於拍板定案，決定將中國史納入東亞史之中；這也意味著對中國史的理解，將從過往漢唐明清朝代編年史，轉變成主題式的理解。

平心而論，課綱審查大會此一決定，不只沒有為紛擾多日的課綱爭議畫下休止符，未來反而將招致更多爭議；這種把歷史教育當作「捏麵人」的做法，還可能進一步撕裂台灣社會。

把中國史納入東亞史乍看之下似乎並無不妥，畢竟從地理位置來看，大陸確實是屬於東亞一環，因之把中國歷史編入東亞史好像也無可厚非，甚至還有不少人贊成的人直言，這有助台灣學生從全球化變遷角度來培養所謂的大歷史觀。

坦白說，上述冠冕堂皇的理由，其實隱藏不少問題。首先，把中國史納入東亞史，是把簡單的以地理位置作為畫分歷史的視角，然後再用東亞史的這一大區域史概念將中國史涵括進去。這種「偷天換日」置換概念的粗暴手法，企圖把中國史簡化成區域分支歷史，弱化中國史重要性。

不諱言，課綱審查大會的「司馬昭之心」，最終目的則是希望借由淡化中國史來進一步切割大陸與台灣5000年一脈相承的歷史文化觀，希望讓台灣學生從小就習慣一套沒有「中國史」的史觀。

5000年連結 不可能切割

然而從兩岸的歷史文化傳承來看，把中國史納入東亞史的做法，切割不了兩岸的歷史連結，這種根深蒂固的關係根本無法被人為粗暴的切割。換言之，兩岸歷史的視角必然是一脈相承，任何做法最終只能是徒勞，甚至引來更多爭議。

更何況，放在當前兩岸僵局情況來看，課綱審查大會的作法，形同是搞「去中國化」的文化台獨，北京當局不會放任，該舉動勢必將引發兩岸進一步對立，而這絕非台灣老百姓之福。

(中國時報)