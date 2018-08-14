如期編出新史 除非與神同行

12年國教課審大會在國家教育研究院舉行。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「就算萬事俱備也要編半年！」雖然高中歷史新課綱如期審完，明年高中歷史怎麼教，首先會遇到的就是編書的問題。編書者表示，幾乎沒人能如期出書，「除非『與神同行』吧。」

編教科書要花多久時間？一位曾經參與高中歷史教科書編撰的大學教授表示，這要看人手多不多，就算人手充足、萬事俱備，課綱公布之後「最快最快也要寫半年」，包括配插圖、表格、照片等等，而且這還是指編年史的課綱，而不是這次完全沒見過的區域史課綱。

編完之後還要送審，得排時間審查，實際審查至少十天半個月，前後又花掉至少一個月。審查委員審完之後會給審查意見，編者可以申訴，來回又至少一個月；加上其他各種瑣事，像是印刷、發行等等。

這位教授強調，在「非常非常順利」的情況下，一套教科書從拿到課綱、編書、送審、申訴、回復、修訂完畢到可以印刷，大概都要10個月；現在已經是八月，又是讓人看不懂的歷史課綱，「你告訴我怎麼趕在明年五月讓學校選書？」

對此國教署表示，針對進度較慢的社會領綱，預計延後至明年六月才由高中端選書，讓出版社有彈性充足的作業時間。

但即使教育部宣布延後一個月，出版社還是盡量爭取提前作業。一位負責編撰高中國文教科書的國立大學教授表示，主要是因為，如果有出版社可以提前把書編好，就可以提早讓高中選書；否則等到課本編好，時間都過了，市場已經結束了，而且影響的還不只一年，因為選書有延續性，只要第一年被選上，幾乎整個高中三年都會選同一家。

這位教授指出，大家都只看到歷史教科書意識形態的部分，沒看到它是個產業，出版社要藉此賺錢。他舉例，台灣教科書編輯史上曾有這樣的例子：1960年代受到美國SMSG（School Math Study Group,數學研究小組）「新數學」的影響，台灣也要編這樣的教科書，但當時只有某國立大學的教授懂SMSG，而為了出版這套教材而成立的東華書局就因此大賺錢；誰知SMSG後來因為在美國名聲不佳，1970年代草草落幕。

這位教授表示，現在情況也和當時相仿，某些能夠掌握「政策精髓」的編者可以很快就出書，獨占市場，而它們為何能編這麼快，是否有受到特定「照顧」，這是合理的懷疑；「大家都不懂甚麼叫做『中國史和其他區域的互動』時，我們就看看誰最先編好課本吧。」

(中國時報)

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