陸學者批「去中化的集中體現」

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中國時報
／北京報導

高中歷史課綱13日確定通過，將中國史納入東亞史，並以主題式單元取代朝代編年史。大陸涉台學者指出，此次修改的目的明確，是為了淡化甚至改變台灣民眾的「中國認同」，建構台獨史觀，是去中國化的集中體現，可說是「同心圓」史觀的再進化，也會增加未來兩岸統一的代價；儘管大陸目前尚無法直接改變台灣的教育文化制度，但未來必將推出更多積極措施，促進兩岸文化教育交流。

廈門大學台灣研究院副院長張文生13日受訪指出，新版歷史課綱，是台獨意識形態對教育的滲透，當中台獨的性質明顯，是去中國化和文化台獨的集中體現，會誤導台灣學生的歷史觀和認同觀，使台灣青少年的「中國意識」越來越淡薄，也把下一代改造成為綠營選民。

張文生分析，此種史觀可謂「同心圓史觀」再進化，用主題式、問題式建構，將台灣史與中國史完全切割，過去台灣史之外，還有中國、東亞，現在直接將中國歷史納入東亞史，是比同心圓史觀更直接、無理進化。

張文生不諱言，目前大陸對台灣尚沒有辦法直接影響到教育體制，所以對於這類文化台獨的行徑，並沒有一個非常直接有效的方法來反制，不過他相信，當接受台獨史觀的台灣青少年，等他們長大步入社會後，隨著接觸的知識和人越來越廣，會漸漸對歷史有更正確的歷史觀和認同觀，他相信大陸未來也會採取更多積極的措施，促進兩岸教育文化交流。

一位熱衷歷史的大陸青年受訪表示，中華文化有五千年的文明，就是一個一個朝代走到今天，對於台灣取消朝代編年史的作法，他無法理解，「每個國家有自己的領土、文化，美個朝代有輝煌有衰落」，對於中國史被納入東亞史，他更妙喻「一天三頓飯也不能混成一頓吃！」

(中國時報)

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