轉型正義 未納入社會課綱

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中國時報
／台北報導

教育部課審大會昨審議社會領域課綱，學生委員蕭竹均提案增列「轉型正義」議題，不過新課綱原本就有這方面內容，在未獲其他委員認同下，蕭自己撤案。大會最後表決通過，在不增加教學總節數前提下，讓課綱更完整呈現轉型正義的內容。

蕭竹均提案在社會領域課綱增列「轉型正義」內容，不管是原住民轉型正義，或遭國民黨壓迫之轉型正義，都需要讓下一代了解；也應該了解陳文成、鄭南榕等人在國民黨威權統治下的犧牲，及其後續對社會產生的影響。

不過研修小組列出新課綱有關轉型正義的內容，包括「國家體制下，在立法或治理過程侵害人民權益」、人權自主探討及二二八、白色恐怖等，各面向都已涵蓋。另有委員認為，歷史科授課時數已經減少，若再增加轉型正義的內容，會造成老師教學及學生學習的負擔。

蕭竹均的提案未獲其他委員認同，經討論後，蕭決定撤案，並將相關意見併入課審委員、東華大學教授陳張培倫的提案中，由研修小組帶回研議討論內容是否有可增加之處。

教育部次長林騰蛟表示，陳張培倫的提案進行投票表決，32位出席委員中，同意票19票、不同意票0票，獲得通過。也就是，研修小組在不增加教學總節數前提下，檢視社會課綱中與歷史正義、轉型正義有關條目及其說明之完整性是否妥適，並進行必要的調整與補充說明。

林騰蛟說，社會課綱在轉型正義的處理，是依據學生的學習階段，從同理關懷、分析思辨，以及人權與憲政民主秩序概念的建立與歷史脈絡的掌握，循序進行課程安排。

(中國時報)

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