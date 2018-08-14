小英洛城演說 聚焦六項保證

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統訪團車隊拜訪「台灣之光」85°C，店員們也爭相拿出印有85°C字樣的抱枕等要求蔡總統簽名並爭相拍照，對訪團的蒞臨相當驚喜。（照片取自立委蔡適應臉書）

美對台六項保證

蔡英文總統「同慶之旅」美西時間13日上午（台灣14日凌晨）在雷根圖書館內柏林圍牆前發表公開談話，內容聚焦在台美關係的歷史演進，從《台灣關係法》至美國總統雷根時代的「六項保證」，形成台美關係的基石；蔡英文強調，儘管面臨對岸前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實。

蔡抵洛杉磯 美重機開道

「同慶之旅」訪問團在當地時間8月12日午間抵達洛杉磯，在台美關係增溫下，蔡此行全程，隨團記者均可採訪與發稿，美國警方還出動6部重機為其開道，美國在台協會(AIT)主席莫健全程陪同，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯、眾議員薛爾曼、趙美心也出席我國在洛杉磯舉辦的僑宴。

蔡英文在僑宴中指出，自從上次來到洛杉磯，台美關係出現許多變化，包括川普政府批准了首次對台的重大軍售案；在國會友人的支持下，通過《台灣旅行法》。今年6月AIT台北的新館落成，「這是美國對台承諾的具體象徵」。

政策到經貿 更實質合作

她說，在貿易方面，從新南向政策到數位經濟各領域，台美之間有更實質合作；並欣見美「全球入境計畫」納入台灣，讓台灣人赴美更容易。

蔡英文強調，這些進展都顯示，儘管我們面臨對岸對台灣的自由民主及生活方式帶來前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實，也讓我們對自身的價值與信念產生信心，「台灣人民並不孤單」。

莫健看台美 關係趨強健

莫健則強調，「台美關係從未如此強健，預估未來將在蔡總統的領導下更堅強」。羅伊斯也表示，《台灣關係法》及美國前總統雷根的「六項保證」，這些一起努力的成果使台美經貿關係更強健。

蔡英文也在洛杉磯附近的雷根圖書館前發表公開談話，論述從《台灣關係法》至美國總統雷根的「六項保證」，讓台美關係更堅實。

1982年雷根政府與大陸協商陸美之間的第3份公報《八一七公報》時，為減少對台灣的衝擊，雷根透過AIT與前總統蔣經國進行同步協商，形成「六項保證」，但未具約束力，直到2016年5月16日，在蔡英文就任為總統前，美國國會通過「共同決議案」，不分黨派支持台灣，這也是「六項保證」首度寫成書面。

(中國時報)