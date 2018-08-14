過境獲突破 蔡應謹慎因應

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳建瑜

在美國《台旅法》生效後，蔡英文總統首次過境美國，相較以往限制，美方此次給予的待遇，雖比以前提升，其實是還給我方應有尊嚴，若放在美、陸、台三邊架構下思考，此一進展，也是美方理性計算的結果。

《台旅法》通過後，政府不少人期待蔡英文此次過境美國，待遇能有所突破，多次傳出要求過境紐約或華府，甚至還傳美國會議員欲邀請小英訪問國會，彷彿一部《台旅法》彌補了台美斷交的遺憾，但這並非事實，民進黨對台美關係的「泡泡」不應越吹越大。

美方過去要求總統過境時必須低調，隨行媒體須等到離境時，才准予報導，但這次美方開放全程報導，確是一項突破，然此舉也是還給總統及隨行媒體應有的尊嚴。

另外一項突破是蔡英文以元首身分造訪我國駐美官方機構，聽起來很威風，但所謂的「官方機構」是僑委會「洛杉磯華僑文教服務中心」，這項突破是表面大於實質意義。

真正稱得上突破，是總統在雷根圖書館前發表公開談話。2014年馬英九前總統過境洛城時，亦曾參觀雷根圖書館，並接受台灣媒體訪問。這次台美有共識，蔡英文可發表公開談話，確是一項提升，但蔡英文會談什麼，預料亦事先告知美方，「無意外」才能建立互信。

我總統過境美國得到更多尊敬，當然很好，但再怎麼好，台美也不會恢復邦交。就美方而言，雷根圖書館雖是聯邦政府管轄，但馬英九既能到訪，蔡英文何以不能去?在美陸貿易對峙未解之下，給予台灣一些提升，美方並不需要付出「成本」。我方若視此為大突破，這是言過其實，小心駛得萬年船，勿刺激北京反制，才能確保得來不易的進展。

(中國時報)