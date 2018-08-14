基本工資漲幅 勞資還有得喬

2018年08月14日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

基本工資審議委員會將在周四（16日）登場，勞方委員昨先召開會前會凝聚共識。勞方委員皆認為基本工資須調漲31％至月薪2萬8862元、時薪164元，與資方期望的2％～5％漲幅差距甚大；據了解，資方可接受時薪調至150元，官方態度也認為需要調漲，但勞資對調幅看法差距大，恐怕還有得喬了！

不過，勞動條件及就業平等司副司長黃維琛昨日信誓旦旦指出，官方會在周四的會議裡，全力幫助勞資雙方促成共識，找出雙方皆可接受的方案，「一定會討論出結果」。

全國產業總工會祕書長戴國榮說，勞方委員已有共識，由於台灣在1998年到2006年間工資凍漲，導致長期低薪，這次調薪應大幅調整，主張以每人每月最低生活費乘上就業扶養比調整，算出月薪應從2萬2000元調至2萬8862元、時薪從140元調至164元。 勞方委員、全產總理事長莊爵安表示，勞方委員多認為時薪、月薪應漲幅一致，否則恐有企業道德責任，例如企業以月薪換算時薪給薪，或乾脆不聘時薪人員，勞工無法受惠。戴國榮說，台灣勞工超過9成是月薪制，因此調整月薪很重要。

戴國榮表示，近年來台灣的薪資漲幅已落後經合組織（OECD）34％，且根據OECD算法，在台灣只要薪水在2萬7075元以下，就屬低薪族，OECD國家的低薪族比例為15.9％，我國卻超過20％，顯然企業未將經濟成長的果實與勞工分享。

針對資方期望調漲2％～5％，戴國榮質疑資方數據何來，希望公布他們調整幅度計算方法，「依據資方喊出的漲到2萬2800元，等於勞工１個月才多800、一天才多不到20元，根本無感。」 莊爵安說，勞方委員已成功凝聚共識。官方態度也認為「必須調漲」；但勞動部說，全權尊重審議委員會的最後結論，端看委員會討論後決定漲幅。

(中國時報)