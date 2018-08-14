鼓勵青年回台 蔡稱最佳時機

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中國時報
／綜合報導

蔡英文總統昨在洛杉磯鼓勵海外台灣人回台，她要求僑委會在美加12個中心，統一設立窗口，引導海外青年回台，「現在是最好的機會，千萬不要錯過」。

蔡英文昨訪視我國海外機構洛杉磯華僑文教服務中心，在中心外，手持民進黨旗的台僑及手持中華民國國旗的華僑一同歡迎蔡總統到訪，但另一頭仍有統派僑社喊出「反台獨、統一中國」口號，獨派則是出動小飛機掛上標語「Taiwan is not part of China」（台灣不是中國一部份），較勁意味濃厚。

蔡英文昨特地與台裔美籍青年座談，有一位高齡107歲的人瑞黃蔡瑞雲也到場致意，她曾於2016年回台幫蔡英文站台，她說今年底選舉，還要再回台投票。

蔡英文說，許多年輕人告訴她「想要有一條回家的路」。她要告訴大家，「回家的路已經開土，但還沒鋪上柏油，歡迎大家一起來把這條路開得更大，把路開得更平整」。

面對台美青年希望政府能夠協助他們回台，蔡英文當場指示，僑委會設立單一窗口對外，整合相關部會的資訊、資源及機會，台美青年如果要回來發展，政府會負責導入與台灣社會的連結。

隨後，蔡英文出席洛杉磯舉辦有史以來規模最大的僑宴，席開120桌，近1500人出席，不過會場外對面出現抗議民眾，手持五星旗，並喊「反台獨」等口號。

蔡英文致詞時說，感謝在場多位美國政要，並細數過去2年所做努力，強調今年民間投資將第一次突破新台幣3兆。新投資、新產業、新工作正在出現。台灣產業正在逆轉空洞化的趨勢，台灣的經濟也正在走出沉悶和低潮，「希望能跟大家一起努力」。

(中國時報)

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