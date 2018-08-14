柯陣營殺無赦 打倒柯黑議員

2018年08月14日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

柯綠分手後，受到中央執政不佳、市長參選人姚文智選情低迷影響，民進黨台北市議員選情告急，傳出綠營各區可能掉1席，被外界視為柯黑議員梁文傑13日接受電台專訪坦言，中山大同、松山信義可能會各掉1席，並非每區都會掉1席，中正萬華4席相對較穩定。梁文傑更爆料，柯陣營幕僚握有友柯派及柯黑派議員名單，選戰期間將力挺友柯派，全力拉下柯黑議員。

中山大同 打王世堅梁文傑

年底北市議員選舉，綠營面臨中央執政不佳的內憂，外患有第三勢力及挺柯派瓜分票源，首當其衝的就是柯黑議員，梁文傑昨接受《POP搶先爆》專訪指出，柯陣營核心幕僚很清楚要讓誰上、不讓誰上，採取拉一個打一個的策略，誰親柯就挺誰，對柯不友善者，就想把他打倒，像中山大同力挺親民黨林國成，希望王世堅、梁文傑落選。

梁文傑進一步表示，柯陣營擬打倒名單除了他跟王世堅，還包括松山信義區的許淑華及大安文山區某議員，梁以毛澤東戰法比喻柯，諷刺此舉形同「順柯者生，逆柯者亡」；同樣被點名為柯陣營目標的王世堅，他自豪是大魔王等級柯黑，以此為榮，王世堅炮轟柯文哲把公事當成私人恩怨處理，藉由選舉以友柯、柯黑分化，問題錯在柯文哲。

松山信義區 拉下許淑華

外界擔憂，綠營缺乏強而有力母雞帶領，加上柯粉及網軍群體圍攻，柯黑議員處境恐更艱困，梁文傑、王世堅異口同聲表示，監督市長是議員職責，若沒有批判反而是失職。王世堅說，當議員不必那麼辛酸去迎合市長及柯粉口味，若要迎合柯粉才能當選，寧可不當，但他對選民有信心。

針對柯P效應讓綠營議員選情拉警報，下屆選舉恐會每區減少1席，梁文傑表示，未必每區掉1席，像是中正萬華選區這幾屆都是維持4席，初步看來比較穩定，席次應該不會受到影響。

梁文傑直言，席次會減少的可能是中山大同、士林北投，主要是這些選區都是這屆民進黨與柯合作衝高選票而增加席次，中山大同從3席增加到4席，士林北投則是5席增加至6席，下屆選舉可能會各掉1席，回到過去原有的席次，其餘選區未必會每區掉1席。

(中國時報)