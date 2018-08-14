兩岸一家親 柯駁沒互相矛盾

台北市長柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，因兩岸論述引發抨擊，事後爆出國安會講稿爭議，至今仍羅生門。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，因「兩岸一家親」論述引發抨擊，事後爆出國安會講稿爭議，至今仍是羅生門。北市藍營議員13日質疑柯自稱墨綠，又提兩岸一家親，根本前後不一；但柯文哲認為，墨綠是他的出身，兩岸一家親則是務實處理，沒有互相矛盾。

柯文哲去年在上海主張兩岸一家親、兩岸命運共同體，引發綠營基層和獨派不滿，事後柯上節目哽咽說，講稿有事先送給國安會，是對方「已讀不回」，還說雙城論壇的演講內容，國安會都知情；但總統府隨即出面打臉，強調未事先取得講稿，雙方各說各話，成為羅生門。

不料，日前爆出柯文哲雙城論壇講稿有A、B版本，送國安會的講稿沒有兩岸一家親、兩岸命運共同體，還傳出市府為此向知情記者壓新聞，再掀爭議。議員吳世正昨在議會質疑，柯根本說謊成性，且自稱墨綠，卻又高呼兩岸一家親，難道沒有相互矛盾？

柯文哲辯稱，「我從沒說過稿子裡面有兩岸一家親和命運共同體」，也沒有壓新聞、下令要市府「處理記者」。柯強調，墨綠是他的出身，但作為台北市長，為了台灣最大利益，要維持城市交流的善意，因此，從台灣價值到兩岸一家親，都是務實處理，不希望變成意識形態。

議員秦慧珠痛批，柯文哲說謊成性，應向國安會、民進黨、蔡英文、節目主持人陳雅琳和被壓新聞的陳姓記者道歉。不料，柯回嗆，不要隨便說人家說謊，「你才要道歉」，並稱總統府、國安會至今都說沒收到講稿，那還要討論他送了什麼東西嗎？

(中國時報)

柯陣營殺無赦 打倒柯黑議員 姚文智高嘉瑜 破冰喊團結

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。