兩岸一家親 柯駁沒互相矛盾

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，因「兩岸一家親」論述引發抨擊，事後爆出國安會講稿爭議，至今仍是羅生門。北市藍營議員13日質疑柯自稱墨綠，又提兩岸一家親，根本前後不一；但柯文哲認為，墨綠是他的出身，兩岸一家親則是務實處理，沒有互相矛盾。

柯文哲去年在上海主張兩岸一家親、兩岸命運共同體，引發綠營基層和獨派不滿，事後柯上節目哽咽說，講稿有事先送給國安會，是對方「已讀不回」，還說雙城論壇的演講內容，國安會都知情；但總統府隨即出面打臉，強調未事先取得講稿，雙方各說各話，成為羅生門。

不料，日前爆出柯文哲雙城論壇講稿有A、B版本，送國安會的講稿沒有兩岸一家親、兩岸命運共同體，還傳出市府為此向知情記者壓新聞，再掀爭議。議員吳世正昨在議會質疑，柯根本說謊成性，且自稱墨綠，卻又高呼兩岸一家親，難道沒有相互矛盾？

柯文哲辯稱，「我從沒說過稿子裡面有兩岸一家親和命運共同體」，也沒有壓新聞、下令要市府「處理記者」。柯強調，墨綠是他的出身，但作為台北市長，為了台灣最大利益，要維持城市交流的善意，因此，從台灣價值到兩岸一家親，都是務實處理，不希望變成意識形態。

議員秦慧珠痛批，柯文哲說謊成性，應向國安會、民進黨、蔡英文、節目主持人陳雅琳和被壓新聞的陳姓記者道歉。不料，柯回嗆，不要隨便說人家說謊，「你才要道歉」，並稱總統府、國安會至今都說沒收到講稿，那還要討論他送了什麼東西嗎？

(中國時報)