姚文智高嘉瑜 破冰喊團結

民進黨台北市長參選人姚文智陣營和同黨市議員高嘉瑜槓上，姚文智（右）13日前往市議會黨團與高嘉瑜（左）等議員會面，希望凝聚共識。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智陣營向「友柯」議員高嘉瑜開刀，點名要求她退黨，高則反擊建議姚辭立委拚選情，連日上演母雞、小雞互打戲碼。姚文智為替選情止血，13日到北市議會與高嘉瑜「破冰會談」，會後兩人並肩強調誤會已解開，將團結拚選戰，但現場氣氛尷尬不已，雙方互動依舊彆扭，高甚至眼眶泛紅。

姚文智民調持續低迷，不但未扮演稱職母雞，還反過來「砍小雞」，與高嘉瑜隔空駁火，引發外界抨擊；民進黨祕書長洪耀福日前直指，姚陣營發言不當，不該製造黨內矛盾與對立；海基會祕書長、蔡英文總統文膽姚人多也看不下去，要姚文智向高嘉瑜釋出善意。

退黨風波延燒後，兩人昨首度在議會碰面，高嘉瑜會前受訪略顯緊張，盼大家「打開天窗說亮話」，好好講一講心裡話。姚到場後，兩人再三強調不會尷尬，「現在一片溫馨祥和」，但表情明顯不自在，互動也「卡卡」。

隨後雙方進行15分鐘破冰會談，與會人士透露，氣氛很和諧，大家都把話講開，會中沒有誰先示好，「自己人不需要互相道歉。」會後姚文智強調，民進黨大家族都是他的兄弟姊妹，雖然有時意見不同，溝通後都很清楚，已邀請所有議員擔任競選總部副總幹事，未來每區都會聯合競選，團結拚選戰。

高嘉瑜則眼眶泛紅，擠出笑容說「過去就過去了」，這是場很艱難的戰役，盼姚能在政策論述、基層經營展現更多正向力量，讓支持者看到「明知不可為而為之」的精神。她還特別點名遭民進黨開鍘、不予提名的南港西新里長邱碧珠，盼姚能張開雙臂拜會邱，了解她的想法，找回過去的支持者；對此，姚大方允諾「沒問題」。

雙方簡短受訪後，併肩喊出加油口號，但全程互動不多，媒體還來不及提問，兩人隨即分頭快閃，留下一股尷尬氛圍。

(中國時報)

兩岸一家親 柯駁沒互相矛盾

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