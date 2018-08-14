查賄講證據 勿抹紅扣帽子

友善列印
中國時報

九合一選舉各地選情激烈，賄選傳聞甚囂塵上，司法機關陸續接獲賄選情資，懷疑大陸方面計畫輸出「紅色資金」，意圖介入選舉結果；但檢警調查賄應講求證據，有證據就辦人，不該是以抹紅、扣帽子等手段指對岸介入，此舉恐變相成為執政黨選舉的「工具」。

歷年選舉查察，檢警調總是將「金牛級」的國民黨列為查賄的「重點對象」，隨著綠營再度執政，成立不當黨產委員會，以近乎「抄家滅族」的手段全面嚴查、凍結國民黨黨產後，國民黨「金脈」已斷。

如今，國民黨都已發不出黨工薪水、候選人選舉經費，更遑論是拿錢買票。不過，各地選風並未因黨產會猛砍國民黨黨產而有所改善，各地仍是「賄聲賄影」，賄選傳聞不斷。

最近檢警調更把查賄矛頭改向對岸，指「陸資」將介入選舉，舉凡跟陸方友善的團體、政黨，都可能成為被調查的對象，檢調嚴查與傾中立場明顯的統促黨，就是實例。

選舉要公正，絕對不容許賄選存在，但檢警調僅以模糊的選舉情資，就貿然指控大陸方面欲以資金、免費招待赴陸旅遊等方式介入九合一選舉，此舉不但影響兩岸人民的正常交流，也讓資金往來兩岸的台商，擔心稍有不慎會被扣上「賄選」、「共諜」的罪名，動輒得咎。

辦案要講證據，查賄須求嚴謹，如果檢警調是以抹紅、扣帽子方式查賄，恐遭質疑其辦案立場偏頗，淪為政黨選舉的「工具」。

(中國時報)

法務部長爆 椿腳帶選民赴陸旅遊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。