查賄講證據 勿抹紅扣帽子

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳志賢

九合一選舉各地選情激烈，賄選傳聞甚囂塵上，司法機關陸續接獲賄選情資，懷疑大陸方面計畫輸出「紅色資金」，意圖介入選舉結果；但檢警調查賄應講求證據，有證據就辦人，不該是以抹紅、扣帽子等手段指對岸介入，此舉恐變相成為執政黨選舉的「工具」。

歷年選舉查察，檢警調總是將「金牛級」的國民黨列為查賄的「重點對象」，隨著綠營再度執政，成立不當黨產委員會，以近乎「抄家滅族」的手段全面嚴查、凍結國民黨黨產後，國民黨「金脈」已斷。

如今，國民黨都已發不出黨工薪水、候選人選舉經費，更遑論是拿錢買票。不過，各地選風並未因黨產會猛砍國民黨黨產而有所改善，各地仍是「賄聲賄影」，賄選傳聞不斷。

最近檢警調更把查賄矛頭改向對岸，指「陸資」將介入選舉，舉凡跟陸方友善的團體、政黨，都可能成為被調查的對象，檢調嚴查與傾中立場明顯的統促黨，就是實例。

選舉要公正，絕對不容許賄選存在，但檢警調僅以模糊的選舉情資，就貿然指控大陸方面欲以資金、免費招待赴陸旅遊等方式介入九合一選舉，此舉不但影響兩岸人民的正常交流，也讓資金往來兩岸的台商，擔心稍有不慎會被扣上「賄選」、「共諜」的罪名，動輒得咎。

辦案要講證據，查賄須求嚴謹，如果檢警調是以抹紅、扣帽子方式查賄，恐遭質疑其辦案立場偏頗，淪為政黨選舉的「工具」。

(中國時報)