法務部長爆 椿腳帶選民赴陸旅遊

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

年底九合一選舉在即，法務部長蔡清祥昨表示，依情資顯示，大陸方面疑介入選舉，透過候選人或樁腳帶團到對岸後，再把機票錢退還給旅遊的人，明顯涉及賄選，已要求相關單位密切注意；檢察總長江惠民則要求警調嚴查陸資利用地下匯兌介入選舉。

最高檢察署昨在警政署召開檢警調廉政高層首長選舉查察座談會，行政院長賴清德特別要求首長嚴防大陸外力介入選舉，以及防範假新聞的散播。

法務部長蔡清祥說，檢警調蒐集選舉情資，發現3個影響選舉現象，包括境外敵對勢力介入選舉，有候選人或樁腳去對岸旅遊，名義上是自費機票，陸方落地招待，但落地後，陸方退還機票錢，疑涉賄選。

另有幫派組織透過政黨名義，用金錢暴力介入選舉，最後則是用造謠抹黑的不實新聞影響選舉，這會對候選人造成困擾，要求檢警調及時掌握情資並優先處理，若證據確鑿，盡速起訴。

昨會議並作成十大工作要點，包括查賄不分黨派，堅守程序正義，警察加強查緝黑槍、掃蕩黑幫，同時，嚴防境外勢力不法介入選舉，甚至利用地下匯兌管道，挹注不法資金，並注意蒐報藉臉書、LINE、微信及IG等社群網站、通訊軟體散布假新聞情資，妥適處理群眾運動及陳抗。

此外，針對幽靈人口及賭盤簽賭要求各單位嚴密注意，尤其鎖定賄選熱區，積極規畫查賄，並就因公投延長開票時間人力，預作規畫等。

(中國時報)