延誤通報10分鐘 台北醫院火警9死

2018年08月14日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 王揚傑 、許哲瑗、 郭建伸 、 陳建瑜 ／綜合報導 、許哲瑗、／綜合報導

新北市新莊區衛福部立台北醫院7樓護理之家13日凌晨發生火警，消防局救災人員不到1小時撲滅火勢，仍造成9死、12重傷、3輕傷慘劇。消防局指出，起火點疑為病床海綿床墊助燃，加上院方延誤通報10分鐘、疏散時沒能關閉起火病房門，重重人為疏失導致火警釀成重大傷亡。

出動243消防員 1小時滅火

昨凌晨4時26分，衛福部台北醫院7樓護理之家23房5號病床冒出火煙，新北市消防局出動243人、各式車輛79輛到場搶救，消防人員到場時，火舌已從7樓窗戶猛烈竄出，醫院內濃煙密布，一床床重症病患被疏散出來，醫護人員忙著給予急救，「阿嬤，加油」、「阿公，撐住」呼聲此起彼落，宛如2016年新店安養中心大火災難重演。

消防局指出，火勢於5時27分撲滅，燃燒面積約10坪，7樓護理之家安寧病房共收容33名病患，共救出35人，其中有2名照服員、22名病患遭濃煙嗆傷送醫，16名病患送醫前已無呼吸心跳，經搶救後仍有9人死亡、12人重傷、3人輕傷。

消防局火災調查科長洪良建說，火警排除人為、菸蒂因素，研判起火點為7樓A23房5號病床電器設備，正釐清是電動病床床墊或是充氣床墊的電線引發火勢。

起火病房未關門 火煙擴大

警方調查，7樓A23房5號病床病患為中風後臥床的58歲潘姓男子，平日由洪姓女友人照顧，由於院方配置的電動床床墊較不舒適，洪女去年8月以8萬元價格購入標榜超長波的插電式充氣床墊給潘男使用，是否因線路引發火勢，仍待釐清。

惟新北市消防局指出，火警當下醫院消防設施皆有正常啟動，之所以釀成這麼大傷亡，肇因於起火的床墊為海棉材質導致延燒迅速，加上醫院延遲10分鐘才通報、A23病房疏散時沒關門擋住濃煙，皆導致火煙擴大波及其他病房及樓層。

對此，台北醫院副院長林三齊強調「第一時間通報」，為何報案時間與案發時間差距10分鐘，他並未正面回應。

根據台北醫院火警總機受信紀錄顯示，7樓火警警報器於4時26分44秒啟動，11秒後即遭人關閉，隨後陸續有3處火警警報器啟動，但都遭到關閉，直到4時36分119才接獲火警通報，前後延誤10分鐘，救災人車到場時，7樓病房火勢已猛烈竄出窗外，濃煙更蔓延至其他病房及樓層。至於是否追究延誤通報導致傷亡，由新北地檢署偵辦。

賴揆令檢討 監委自動調查

正在出訪的蔡英文總統得知訊息，向家屬表達哀悼之意。行政院長賴清德則強調要檢討原因，衛福部要把這次教訓作為全國各大醫院借鏡；監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊昨亦就此案申請自動調查。

(中國時報)