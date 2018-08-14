台北醫院火警9死》臥病長輩無力逃生 無助悲鳴

2018年08月14日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 王揚傑 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

衛福部立台北醫院凌晨大火死傷慘烈，大多數死傷者為7樓護理之家病房中不良於行、甚至需要維生儀器的重症長輩，這些臥床的重症長輩無力自行逃生，被救出時，不少人已遭濃煙嗆傷，只能無聲悲鳴，護理人員一邊急救、一邊疾呼「OCHA！（無生命跡象）」、「阿嬤，加油」、「阿公，撐住」，卻還是無力阻擋天人永隔的悲劇發生。

還原事發現場，第一時間在7A23病房內發現病床起火的34歲印尼籍看護瓦地表示，當時她負責留在醫院照顧阿公，睡在房間內側靠近門邊231號床旁，突然被濃煙嗆醒，睜眼就看見窗戶旁的235床起火了。

瓦地餘悸猶存地說，發現失火時，不只插電的上層床墊燒起來，病床隔間簾也已被火勢延燒，她馬上衝進浴室拿臉盆裝水滅火，還沒來得及跑出房門呼救，病房內的警報器就已響起，沒多久，醫護人員就衝進來幫忙滅火、將病患搬移到病房外面，後來火煙越來越大，大家都很慌亂，幸好她和阿公都平安逃出。

住在起火的7A23病房隔壁的張姓老婦不幸罹難，兒子林先生難過表示，家人看到新聞後趕緊跑到台北醫院現場，但現場一片混亂，根本找不到母親，最後透過消防人員給的送醫照片，辨識出照片中滿臉焦黑、正在急救的母親，趕緊前往衛福部樂生療養院，但母親經急救後仍不治。

消防人員說，火警當下病患家屬雇用的外籍看護急忙向值班護理人員求援，當時值班護理人員有3人，後續又有7、8人趕來協助疏散，起火房間和房外走道因受熱灑水設備自動啟動，但因火勢擴大，濃煙從起火的7A23病房漫出，走道上布滿濃煙，消防人員到場時護理人員雖已疏散了15床病患，卻讓病患暴露在濃煙密布的走道上，急迫中他們協助疏散17床，無奈因房門開啟，無法阻隔濃煙亂竄，造成重大傷亡。

(中國時報)