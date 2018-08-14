2018年08月14日 04:11 中國時報 鄭郁蓁

六年來，長照機構每半年就發生一件暗夜惡火帶走無數條生命，衛福部面對社會大眾卻回應：「一切都符合規定」，甚至這次才剛通過評鑑，為何不到一個月，又發生遺憾？衛福部也說不出原因，只能重複：「必須先知道原因，才能檢討」。

政府日益重視長照政策，但對於安全措施卻始終不夠積極，年年都在檢討，最後卻都沒有下文，導致這群不是年紀大、就是重症纏身而住在養護之家、安養中心的住民，一旦發生火警意外，根本沒辦法自己逃、自己疏散，六年來，任惡火奪走36條人命。

2016年7月，新北市新店樂活長照中心位在大樓8樓，因抽風機電線走火，加上屋內堆放雜物造成火勢蔓延，共造成6人死亡、17人重傷、11人輕傷，當時掀起「養護中心應該設置在一、二樓低樓層，以利這群行動不便的住民能夠即時逃亡」的討論，國人記憶猶新，但這個檢討聲浪，因都會地區執行有困難，最後沒有共識無疾而終，養護之家的惡火，最終仍一把一把地燒。

去年，衛福部終於對長照機構的火警問題，祭出新的評鑑指標，要求護理之家等機構都必須通過情境演習，盼讓評鑑脫離「paper work」紙上作業，今年才剛上路以來，竟又發生意外，很顯然這次這把火，燒出只求表面功夫是沒用的真相。

台灣已經進入超高齡化，長照機構、養護之家的住民只會越來越多，你、我未來都可能成為住民，政府責無旁貸提供安全的生活空間，甚至刻不容緩。面對意外，不該只再拿出評鑑、盤點人力等表面數字來應付社會的疑慮，全面更新提升養護之家的防火設備、制定更嚴格的防災法規，不要再讓意外毀壞更多的家庭。

(中國時報)