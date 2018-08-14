撤離父親 再爬6樓背出老婦

護理師陳湘華來不及看顧自己奶奶，得知奶奶不治，當場痛哭失聲。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導
陳小姐撤離父親，隨即奔回6樓救出其他病患。（譚宇哲攝）

火場真英雄！衛福部立台北醫院13日凌晨大火讓許多民眾一夜痛失至親，當時正在6樓病房看顧臥床父親的48歲陳小姐，第一時間發現濃煙後先護送父親撤離，隨即又奔回6樓協助救人，千鈞一髮之際，將一名住院老婦背負下樓後送，自己也遭濃煙嗆到，回想救人經過，陳小姐說：「當下沒想這麼多，救人要緊！」

在新莊擔任牙醫助理的陳小姐說，父親不良於行長期臥床，約2、3周前到醫院接受氣切手術，住進6樓病房，由她負責每日在夜間看顧，13日凌晨4時許，她突然感覺地板一陣搖晃，隨即聽到護理站急促的廣播喊道「7A請求支援」，護理站前走廊頓時亂成一團，一問之下得知竟是樓上發生火警。

但令人鼻酸的是，另一位堅守岡位的醫院護理師陳湘華卻痛失至親，火警第一時間陳湘華被醫院召回協助病患疏散，顧不得自己的奶奶就住在7樓，等到稍有喘息時才得知奶奶已在火警中送醫不治，讓她當場痛哭失聲，令人不捨。

而英勇救人的陳小姐說，當時她正擔憂父親如何撤離，沒想到，沒過幾分鐘濃煙已從病房天花板竄下，「我嚇死了，趕快叫護士幫我把爸爸撤離病房」，隨後她和護士先搭電梯把父親送下樓，下樓後看到陸續有消防人員抵達，想到還有很多人還沒疏散，一心想幫忙救人，又怕搭電梯遇停電受困，索性一口氣爬樓梯上6樓救人。

(中國時報)

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