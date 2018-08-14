上月才通過新式評鑑 仍釀悲劇

2018年08月14日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

新莊衛福部台北醫院深夜惡火造成9死15傷，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理署證實，該院今年7月17日才剛通過新式評鑑，沒想到不到一個月就發生惡耗。衛福部次長薛瑞元表示，這次意外恐怕是「新的事故發生原因」，因此評鑑才沒預防到。

衛福部統計，2012年以來，發生四次安養機構大火，都是發生在大夜班也就是凌晨12點到隔天上午8點，包含2012年衛生福利部新營醫院北門院區火災釀13死、2016年新店樂活老人長期照顧中心大火釀6死、2017年龍潭愛心長照中心大火釀4死，同年屏東南門護理之家大火釀4死。加上這次，六年來造成36人死亡。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，日後可檢討是否修正《護理之家設置標準》，增加夜間的值班人力，幫助疏散。她也表示，意外發生時共有32名住民，2名照護人員、1名護理師值班，3人都是很資深的護理人員，人力完全符合規定。

台大醫院前副院長王明鉅指出，現有安全消防法規不適用在醫院、養護機構，失能者、老年人屬弱勢中的弱勢，一旦發生災難，無法自己跑，若不提高養護之家消防標準，悲劇將一再發生。

王明鉅建議，如果無法在短時間更新電路電線，應該購買紅外線測溫槍，定期在病房、手術房等地的牆壁、天花板進行檢測；如果出現紅點，就表示電線、配電盤、變電器溫度偏高，必須立即更換，「這錢千萬不能省」。

台大醫院安寧病房主任姚建安表示，台大的急重症病房和多數醫院一樣，多設置在三、四樓；安寧病房則設置在六樓，火警發生無論高、低樓層都會面臨逃生不及的問題，重點在於確實的消防演練，否則即使是一、二樓火警，重症患者一樣跑不動。

(中國時報)