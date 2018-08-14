肯亞河馬突襲 咬死台灣遊客

現任政大經濟系教授、也是國發會前主委林祖嘉（小圖），也參與這次肯亞旅遊團。當地時間8月11日他在臉書貼文指在馬賽馬拉草原看到狐獴等動物，大開眼界的經歷，也預告翌日要前往納依瓦莎湖（摘自網路），一個水鳥很多的賞鳥好去處。同團團員張明川就是在該湖畔遭河馬咬死。

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中國時報
／連線報導

台灣旅客11日在肯亞遭河馬攻擊，鶴悠旅行社的「2018肯亞動物大遷徙」旅遊團，行程為8月2日至13日共12天，有2名旅客被河馬攻擊，造成1死1傷。沒想到其餘團員在搭遊覽車回飯店途中發生車禍，20人受傷，其中3人傷勢較重，在當地住院治療。

旅行社經理洪慧美昨說明，該團團員29位，加領隊高月霞共30人，意外是在第10天白天的行程，團員於納依瓦莎湖賞鳥，河馬在湖中棲息，卻發生河馬攻擊事故。已確認張明川（男，66歲）死亡，吳鵬德（男，62歲）受傷，腿部已縫了幾針。

湖畔遇襲 1死1傷

吳鵬德為台中神岡的冠裕機械公司董事長，現年62歲的他熱愛旅遊，足跡遍及多國。吳鵬德的兒子13日透過電話低調表示，有和父親連絡上，幸好只有輕微受傷，目前父親已買到機票，準備搭機返台，謝謝各界關心。

洪慧美表示，旅行社已帶肯亞團至少五、六年，這起河馬攻擊旅客意外是旅行社開業來首次發生；在行程中都不會跟動物有任何互動，按照河馬的習性，不會在白天出沒，在晚上才會出來覓食，除非有人做出攻擊的行為，強調團客被河馬攻擊純粹是意外，也很令人訝異。

白天攻擊 罕見意外

洪慧美表示，該團原預計當地時間12日23時搭機回台，班機卻延遲，因此由遊覽車載回旅館休息，沒想到途中發生車禍，其中68歲黃先生頭部挫傷，60歲鄭先生手肘骨折、60歲段女士鼻骨骨折，還有兩名家屬留院陪同。

根據鶴悠旅行社臉書資訊，「2018肯亞動物大遷徙之旅」行程，早鳥價19萬5000元。第10天的行程介紹，「在納依瓦莎湖賞景觀鳥時，小心與河馬家族不期而遇」，現在看來格外諷刺。

觀光局指出，23名團員已由旅行社安排班機返台。現在鶴悠旅行社還有一團18人在肯亞旅遊。

(中國時報)

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