徐旭東：科技發展越聚焦 貢獻度越大

有庠科技講座得主與徐旭東（右三）合影留念。

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中國時報
台北訊

台灣一年一度、屬於科技界盛事的重大獎項「第十六屆有庠科技獎」昨（13）日在遠東飯店舉行頒獎典禮，共計27位科技、學術界人才獲獎，總獎金達1100萬元。其中，基金會特別邀請台積電創辦人張忠謀先生，以「創意、創新、創業」為題進行演講，勉勵「將創新轉化成利潤」，為參與盛會的產學界帶來良性刺激。

「第十六屆有庠科技獎」頒發「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」、「有庠科技發明獎」、「有庠元智講座」與「有庠傑出教授獎」等五個獎項，今年共有27位得獎人，其中台灣大學為今年有庠科技獎的大贏家，在五席有庠科技講座中囊括三席；而在論文獎及發明獎方面，則有台灣科技大學、中興大學、中山大學、宜蘭大學及國家同步輻射中心等機構人員獲獎，顯示台灣各界的科技研究水準正齊步向上。

頒獎儀式一開始，遠東集團董事長徐旭東有感而發，「我父親徐有庠先生對於科技特別重視，這也是我們成立有庠科技獎的初衷，以紀念他對科技的堅持與貢獻，一轉眼也過了15年，一路上見證到台灣科技業的蓬勃發展。」他更特別提到，今年共有222位傑出案件報名有庠科技獎甄選，共選出27位得獎人，「面對每一次評選，都讓我感覺真是一項艱鉅的任務。」

他直言，科技是台灣下一步發展重要契機，但科技範圍很大，這也是「有庠科技獎」最重視的發展命題。「台灣要聚焦哪個範圍、哪個階段？越聚焦、範圍越小，對人類社會貢獻度就越大。」

科技部長陳良基認為，「人才經營」以及「尊師重道」、「科技價值傳承」才是有庠科技獎最重要的精神。「有庠科技獎」在學術界是每個學者的重要里程碑；這個獎項在奈米科技、資通訊科技、光電科技、生技醫藥、綠色科技五個方面把科技結合、把環境需求、人的需求相互發揮，成為人類進步的重要推手。

(中國時報)

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