張忠謀：從數百創意找出創新模式 邁向成功

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中國時報
台北訊

張忠謀在會中進行30分鐘的專題演講，分享「創意、創新、創業」三者在科技業中不同的定位。「在我應酬的聚餐中，2個小時總會有5至6個創意產生；一年下來至少幾百個創意點子，但幾乎都是沒用的；創意人人可提，但要把創意整合出一個新的模式，才叫做創新。」

他以1948年到1958年、電晶體發展成IC的故事為題，說明創意、創新轉化過程。「1947年的冬天、3個人合力發明了電晶體；10年後又有人將電晶體集合在一塊板子上，於是IC板誕生。這些都是將創意延伸成為創新的具體概念。」如今IC板發明已過60年，台灣也成為世界IC板的發展核心，寫下傳奇的一頁。

張忠謀也提醒，今天的獲獎者都跨過創意、達成創新；不過今天「知識經濟」的利潤，不是知識的創造者或傳播者，而是屬於將知識轉化成利潤的人，「聽起來不公平，但要知道，要將創意達成創業、化成利潤卻是十分困難的事情。」

他再舉自己退休、接班為例：2013年時，劉德音、魏哲家當時仍處於70、80%的工程師思維、20%的企業人思維；「直到2017年、他們的企業人思維成長後，我才敢退休。」他鼓勵獲獎人要努力將創新概念與企業界合作，才能找出創業的契機。

(中國時報)

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