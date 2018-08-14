講座得主 溫馨感謝家人與前輩

2018年08月14日 04:11 中國時報 台北訊

本屆有庠科技講座奈米科技類得主謝達斌表示，身為臨床醫師特別感謝成大校長等先進讓他在跨領域上發揮專長，結合理學院、工學院不同科學的領域中，在分子診斷上獲得進一步發展；郭大維想感謝的人太多，除了媽媽與妻子一同上台，特別找了20位學生一起上台共襄盛舉，分享獲獎榮耀；他非常感謝家人與學生，並感謝父母給他自由的天空，讓他自由發揮、實現夢想。光電科技講座得主蔡定平感謝一直在旁邊協助、互相鼓勵的妻子，更特別提到「得獎不是目標，造福人類才是真正的目的。」引發徐旭東讚賞。

有庠科技講座生技醫藥類得主江伯倫認為要將創新化作創業不易，對他來說傳承、培養下一代更重要，要創新也要合作，台灣才會有前途。「更感謝一直支持我的太太，這次我拿講座的獎金就交給她了」不過太太卻回應「獎金就不用再說了，要先拿來償還之前實驗費的欠款，我希望他在退休前能將債務還清。」引發哄堂大笑。

高志明則表示非常榮幸能夠成為有庠科技講座綠色科技類得主，讓「永續」與「循環經濟」獲得關注，未來他會持續將綠色技術實際應用在汙染廠址，讓土地活化再利用，「目前2700個遭受汙染的廠址遍佈台灣，我們希望在復育的過程中，用更友善的方式與社會達成交集、創造更好的環境來活絡經濟。」

大會最後特別表揚IYPT台灣代表隊的5位同學，為台灣摘下銅牌，徐旭東代表遠東集團徐有庠基金會頒發每人一萬元禮券，IYPT台灣代表隊在典禮上英語表達流利，顯示台灣教育的成功，期望他們繼續努力，在未來大放異彩。

(中國時報)