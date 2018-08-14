三颱接力賽 全台本周防大雨

台中市13日下午豪大雨，麻園頭溪水暴漲，造成大淹水，4輛汽車拋錨。（鎮平里長提供）

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中國時報
／台北報導

本周天氣不穩定、三颱接力形成，除了已登陸大陸浙江的魔羯颱風、前天形成的麗琵颱風，昨天又有第十六號颱風「貝碧佳」形成。不過氣象局表示，魔羯與貝碧佳都不會對台產生影響，唯麗琵仍須觀察，可能會與菲律賓東方海面的低壓擾動結合形成颱風。未來一周台灣處低壓帶，受西南風影響，全台都有可能降雨，尤其中南部降雨時間最長、強度最強，民眾務必多加注意。

中南部時間長、最強

氣象局預報專員程川芳表示，未來一周台灣處在低壓帶、天氣不穩，今明兩天受西南風影響，容易有局部大雨與豪雨的情況，其中以中南部降雨時間最長、強度最強，其他地區則是會有局部短暫陣雨。

雖然水氣增多，但未來一周台灣溫度仍高，預估為32到35度，北部、東半部局部地區也可能出現36度的高溫。

程川芳說，最近台灣附近海面狀況不平靜，除了已登陸大陸浙江的魔羯颱風、前天凌晨2點形成的麗琵颱風，昨天下午2點又有第十六號颱風「貝碧佳」形成。貝碧佳目前位置在廣東沿海，未來將往西北方前進，持續遠離台灣，因此對台不會產生影響。

沿海有長浪 居民當心

值得注意的是，目前台灣東南方有一熱帶低壓擾動98W，正往北部海面前進，對台影響變數仍大。屆時當麗琵到達琉球、九州一帶時，可能已減弱成熱帶性低氣壓，程川芳說，98W很可能與減弱後的麗琵合併成颱風，還需持續觀察。

由於台灣附近海面低壓擾動多，除了天氣受影響，海面也可能出現長浪，以中南部沿海、澎湖、馬祖一帶都有長浪狀況出現，沿海居民務必小心注意。

不過熱帶低壓擾動的形成變數大，對其的掌握無法非常準確，程川芳表示還需要繼續觀察，才能確定是否會對台產生影響。

(中國時報)

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