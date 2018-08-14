認養銳減 浪浪收容所爆籠

2018年08月14日 04:11 中國時報 游昇俯／台北報導

公立動物收容所「零撲殺」政策上路逾一年半，不過，今年上半年認養率大跌1成4，造成收容所「爆籠」壓力再現。台北市、南投縣、雲林縣連6個月爆籠，新竹縣有5個月爆籠，高雄市也有4個月；特別是台北市、雲林縣、高雄市3個縣市，在今年湧現爆籠壓力。

去年2月6日全國公立動物收容所「零撲殺」政策上路，在動物保護議題發酵影響下，認養率達到高峰，去年達82.5%，但到了今年上半年，6個月認領養率只有68.53%。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，雖然實施「精準捕捉」，但對有危險性流浪犬，其他縣市可能拒收，雲林縣則仍會依專業判斷，予以收容，所以雲林收容爆籠。

高雄市動保處副處長段奇漢則提到，高雄市只要收容到臨界點，都會拒收，前幾個月因外面繁殖的幼犬較多，才會爆籠。

台北市動保處動物收容組代理組長林修億也表示，自零撲殺推行後，動物在收容所的在養天數變長，從104年平均97天，到今年7月底成長到450天，所以即使入所數量下降，所內仍然處於飽和狀態。

他指出，認養率不高，除了受限於精確捕捉的流浪犬本就不親人，國人偏好品種犬也是一大主因；例如今年曾開放11隻柴犬供領養，民眾就趨之若鶩，甚至要抽號碼牌排隊，即便某些柴犬身體有狀況，民眾還是不願考慮其他健康的狗。

(中國時報)