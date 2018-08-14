粵港澳大灣區規畫 擬延遲公布

2018年08月14日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰打得火熱，大陸全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深披露，考量陸美貿易戰持續升溫，北京當局將延遲推出粵港澳大灣區規畫綱要。「若談論太多大灣區規畫，可能會招致美國採取行動」。而大陸官媒則持續發聲，強調改革開放就是陸美貿易戰的「制勝一招」。

涉及廣東、香港和澳門的粵港澳大灣區規畫綱要，依舊「只聞樓梯響」，至今遲遲沒有明確出台時間。香港《星島日報》日前引述蔡冠深的話稱，由於陸美貿易戰持續升溫，令大灣區規畫出台延遲。

蔡冠深表示，貿易戰對大灣區規畫出台時間及內容有影響，貿易戰除源自於貿易逆差、知識產權等問題，更重要是大陸近年的崛起，以及提出「中國製造2025」規畫等，令美國擔心，進而採取措施維護自身利益。

政策成熟再公布

報導稱，據他理解，美國對大陸提出的「中國製造2025」計畫有所擔心，「若談論太多大灣區規畫，有可能會招致美國採取行動。」

蔡冠深指出，現在大陸中央的做法是「成熟一項推一項」，毋須一次都公布。例如根據「十三五規畫」，香港的定位是金融、商貿及航運「三個中心」，早前新增的國際創科中心是由大陸中央宣布，證明政策落地比推出規畫更實際。另一例子則是大陸國務院此前取消港澳台人士在大陸就業要先取得就業證的制度。

按照自己步調走

此外，面對陸美貿易戰，大陸官方近來則不斷透過官媒發聲「鼓舞士氣」，日前署名「宣言」的第5篇文章「改革開放天地寬」接踵而至。

大陸《人民日報》海外版公眾號「俠客島」評論稱，這場鬥爭的關鍵在於國家戰略要按照自己主動選擇的道路走，而不是被人牽著鼻子走。

評論稱，「改革開放天地寬」就是在自己的戰略節奏裡，按照自己的想法，走自己的路。這麼多年來，大陸能走到這一步，關鍵一招就是改革開放，「所以，貿易戰當前，中國有戰之必勝的信心。」

(中國時報)