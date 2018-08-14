抗衡印太戰略 專家籲陸廣結戰友

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

美國日前高調宣布將投入1.13億美元在印太戰略，以遏制大陸。大陸重量級智庫13日發布研究報告，探討應對印太戰略之策。專家提出五大策略：一在話語層面上選擇性的參與，二在內線以守為主，三在周邊以穩為主，四在外線則「圍魏救趙」，五在全球層面上廣結夥伴，要保持戰略定力，審慎研判把握主動，化危機為轉機。

中國人民大學重陽金融研究院13日舉行「美國印太戰略的邏輯與中國應對之策」研究報告發布會，該院副研究員王鵬指出，美國的印太戰略目標，是在政治上強調民主價值觀，經濟上以排他性的經貿制度安排，外交上加強雙邊同盟並離間大陸與他國關係，軍事上透過聯合軍演和軍售等手段，削弱北京影響力，遏制大陸崛起，從而實現美國霸權的護持。

王鵬指出，印太戰略本身就具有內在矛盾，美國企圖通過援助盟國以拉攏其制衡大陸，但卻陷入「既要繼續做盟主，又不想提供好處」的困境，因此美國現在只能靠國際關係中的「楔子」戰略，透過挑撥、分化，以削弱對手。

談及北京如何應對，王鵬提出五大策略。一是在話語層面上，較可行的辦法是「選擇性參與」印太話語建構，可凸顯「人類命運共同體」、「印太地區與一帶一路」等。二是內線以守為主，即在安全領域奉行自我克制的戰略傳統，以較低成本維護國家主權與安全利益；

此外，則是周邊以穩為主，即以「人類命運共同體」、一帶一路、亞投行等政策，向國際釋放善意和確定性，緩和與日、印、澳等國的戰略矛盾；同時抓住尚未被印太戰略重視的東協國家，加強與東協國家經貿合作，期能創造性地實現地緣上的「圍魏救趙」。

最後則是在全球層面廣結夥伴，以互利共贏的務實合作，掌握國際社會的道義制高點，破襲美國的霸凌行徑。

(中國時報)