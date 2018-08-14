制勝關鍵 「加快改革開放」

2018年08月14日 04:11 中國時報 林永富 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院院長賈慶國11日在「察哈爾和平對話2018」的「新時代中美關係與國際和平圓桌對話」中，就陸美貿易爭端表示，爭端和摩擦是必然的，除不要過度渲染兩國價值觀的衝突，也再度提醒，北京必須加快改革開放的步伐。

對於貿易戰，大陸如何進一步應對，賈慶國也在會中提出5點建議，包括第一，繼續堅決、適度和精準反擊川普政府在經貿問題上的挑釁做法。第二，盡快早些簽署南海行為規則協議。第三，在對外宣傳不要渲染陸美價值觀的衝突。第四，加快改革開放的步伐。第五，加強和美國接觸派溝通，遏制派眼中的陸美關係是零和遊戲，他們是潛在敵人和現實敵人。

賈慶國指出，川普這樣打貿易戰和打到這種程度，美國國內絕大多數建制派都是不認同的，美國跟大陸打貿易戰是「傷敵一千，自損八百」。談到如何應對貿易戰？賈慶國認為需要注重以下三個方面，一是要堅決回應；二是回應要適度，最好限制在經濟領域內，不要讓它蔓延到其他領域；三是要精準。

賈慶國認為，一個穩定和建設性的陸美關係是大陸和平發展不可或缺的條件，北京需要在妥善應對川普在貿易問題上挑釁的同時，盡力制止和扭轉美國對陸政策政治生態惡化的趨勢。基於以上判斷，制定對策包括三個方面的內容，一是減少遏制派遏制大陸的藉口；二是給予價值接觸派以希望，爭取他們的合作；三是給予利益接觸派追求利益的機會。

(中國時報)