藍營拉攏催票 台商反應冷

國民黨大陸事務部主任周繼祥（前排右四）今年4月曾率台商與大陸國台辦主任劉結一（前排中）會面。（國台辦提供）

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中國時報
林勁傑／台北報導

年底9合1大選腳步逼近，國民黨也開始逐步作台商工作。據悉，國民黨大陸事務部主任周繼祥前天剛從太原返台，此行除為9月22日邀集台商參與的中秋節聯誼會聯繫外，也為年底選舉拉票，盼台商回台投票。不過，有身兼國民黨大陸地區黨代表的台商坦言，在多數台商普遍對國民黨失望的氣氛下，台商們參與熱度恐不高。

黨政人士指出，目前國民黨定於中秋節前夕9月22日於台北福華飯店B2舉辦台商聯誼餐會，此活動主要由大陸事務部籌畫，就等國民黨主席吳敦義拍板。該人士說，其實往年的三節（春節、端午、中秋），不論海基會或國民黨都會舉辦台商聯誼活動，但由於今年中秋適逢選前兩個月，還可藉此測試動員台商回台投票熱度，目前希望規模至少達3、400人以上。

據了解，周繼祥日前已走訪昆山、太原等地，並會見當地台協會長等，之後也會陸續走訪福建、上海及廣東等台商重鎮。另外，國民黨下月召開全代會的前一天，也就是8月18日，下午將召集大陸地區黨代表舉行座談。

國民黨大陸地區黨代表約有60位，且多半是台商。但已有某位大陸地區黨代表坦言，目前該座談報名人數不到一半。同時，中秋節的聯歡晚會，各地台商回台參與意願也不甚熱絡。主因台商看不到國民黨有何更積極的作為與論述，失望之餘，回台參與相關活動的意願當然不高。

至於周繼祥昨受訪時，僅低調表示「目前相關活動都在籌備中」；而中秋節台商聯誼會是暫定為9月22日，單純是台商會回台過中秋節，正好順便請他們來參加活動。

(中國時報)

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