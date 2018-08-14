陸印回暖 對美釜底抽薪

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

美國推動印太戰略，要與日本、澳洲、印度等國聯合遏制大陸，專家分析，日本澳洲是美國傳統盟友，印太戰略能否成功，很大程度要看印度，而近來大陸與印度回暖，可說是大陸應對印太戰略所採取的「釜底抽薪」。

西華師範大學印度研究中心主任龍興春，13日在一場印太戰略的座談上指出，從美國國務卿蓬佩奧日前對印太戰略的闡述，可看出印太就是美前總統歐巴馬時期傳統的亞太戰略，再加上印度；但日澳本來就是美國的親密盟友，因此印太能否成功，很大程度取決於印度，不過印媒日前報導稱，印度決定不加入以美國為首的三邊倡議，顯示印太戰略仍存在變數。

大陸國家主席習近平7月底剛在南非與印度總理莫迪會面，是兩國領導人3個月內的第3次會晤，陸印邊境問題也早已落幕，龍興春指出，最近陸印關係顯著改善，相信與應對印太戰略有關，他認為這形同是「釜底抽薪」。

龍興春說，印度外交有其延續性與傳統性，雖然陸印偶有競爭衝突，但在全球層面來看，陸印差異比美國小。

大陸社科院美國研究所研究員魏紅霞指出，有人說陸美貿易戰，是北京對美國出現誤判，但她強調美國對大陸的誤判更大，美國原本預期大陸在被納入國際體系後，制度會改變，甚至會崩潰，結果不但沒有，反而給美國帶來更大挑戰。

但她也不諱言，川普反大陸，美國也有越來越多民眾在反川普，但是要在二者擇一的情況下，美國民眾還是寧願選擇反大陸。

(中國時報)