陸印回暖 對美釜底抽薪

友善列印
中國時報
／北京報導

美國推動印太戰略，要與日本、澳洲、印度等國聯合遏制大陸，專家分析，日本澳洲是美國傳統盟友，印太戰略能否成功，很大程度要看印度，而近來大陸與印度回暖，可說是大陸應對印太戰略所採取的「釜底抽薪」。

西華師範大學印度研究中心主任龍興春，13日在一場印太戰略的座談上指出，從美國國務卿蓬佩奧日前對印太戰略的闡述，可看出印太就是美前總統歐巴馬時期傳統的亞太戰略，再加上印度；但日澳本來就是美國的親密盟友，因此印太能否成功，很大程度取決於印度，不過印媒日前報導稱，印度決定不加入以美國為首的三邊倡議，顯示印太戰略仍存在變數。

大陸國家主席習近平7月底剛在南非與印度總理莫迪會面，是兩國領導人3個月內的第3次會晤，陸印邊境問題也早已落幕，龍興春指出，最近陸印關係顯著改善，相信與應對印太戰略有關，他認為這形同是「釜底抽薪」。

龍興春說，印度外交有其延續性與傳統性，雖然陸印偶有競爭衝突，但在全球層面來看，陸印差異比美國小。

大陸社科院美國研究所研究員魏紅霞指出，有人說陸美貿易戰，是北京對美國出現誤判，但她強調美國對大陸的誤判更大，美國原本預期大陸在被納入國際體系後，制度會改變，甚至會崩潰，結果不但沒有，反而給美國帶來更大挑戰。

但她也不諱言，川普反大陸，美國也有越來越多民眾在反川普，但是要在二者擇一的情況下，美國民眾還是寧願選擇反大陸。

(中國時報)

藍營拉攏催票 台商反應冷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。