文在寅擬邀金正恩 赴UN大會

南北韓代表團13日上午在板門店統一閣舉行高階會談，商定於9月在平壤舉行第三次「文金會」。會後雙方握手，右二為南韓統一部長官趙明均，左二是北韓祖國和平統一委員會委員長李善權。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南北韓13日商定於9月在平壤舉行第三次「文金會」，但未敲定具體日期。預料雙方將再次舉行高階會談，討論具體的時間、形式、南韓訪北團規模等事宜。而據南韓《東亞日報》報導，韓方將在平壤峰會上，推動韓朝領導人同時出席9月中旬在美國紐約召開的聯合國大會。

第三次文金會 達成共識

南韓統一部長官趙明均與北韓祖國和平統一委員會委員長李善權分別率團，13日上午在板門店朝方一側統一閣舉行高階會談，並發布聯合新聞稿表示，此次會談回顧了4月底首次文金會發表的《板門店宣言》執行情況，另就9月在北韓首都平壤舉行第三次文金會達成共識。

南韓總統府青瓦台發言人金宜謙13日則表示，考量到現實條件，平壤韓朝峰會恐難在9月上旬舉行。所謂「現實條件」可能指，北韓大舉籌備9月9日紀念建政70周年。此前韓媒多認為，第三次文金會將於8月底9月初舉行。

《東亞日報》13日報導說，青瓦台計畫透過平壤峰會，說服北韓領導人金正恩出席聯合國大會。其目的是，為陷入膠著的美朝無核化談判打開突破口，並在年內推進發表終戰宣言。

雖然北韓已宣布將由部長級官員在今年的聯大上發表主題演講，但南韓仍希望透過文在寅訪朝，來尋找扭轉局面的機會。青瓦台相關人士表示：「如果南北韓首腦共同出席聯合國大會，表明和平與無核化的意志，那麼其約束力也將大大提高。」

韓聯社指出，若第三次文金會取得最大成果，將為「川金會」後兩月來僵持不下的無核化談判注入動力，為年內宣布結束戰爭狀態掃清障礙，從而打通無核化進程的關鍵環節。

談終戰宣言 美認還太早

報導說，平壤峰會可能重申首次文金會約定年內發表終戰宣言的協議，並開門見山地討論核設施清單、無核化時間表等美方關切事項，以期說服美方發表宣言。而如果韓朝美或韓朝美陸就終戰宣言形成共識，可能在9月下旬的聯大期間發表三方或四方宣言。

不過，美國駐韓大使哈里斯13日表示，落實新加坡川金會對無核化的協議是起點，現階段談論有關終戰宣言的問題為時尚早。

(中國時報)

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