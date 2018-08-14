安倍暗示 再拚黨魁

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中國時報
／東京13日電

日本首相安倍晉三返鄉祭祖，13日赴山口縣下關市的住吉神社參拜，這個神社供奉的是勝戰之神。《產經新聞》指出，安倍11日在山口縣演講時，剛透露了有意出馬競選自民黨黨魁，參拜住吉神社必定祈願選戰必勝。

執政的自民黨9月將舉行總裁（黨魁）選舉，將由國會議員和黨員投票決定新黨魁。安倍雖未正式表態參選，但已獲得大多派閥的支持，選舉結果關係到安倍是否能連任首相。

安倍12日與昭惠夫人到山口縣長門市掃墓，他在祭拜父親、前外相安倍晉太郎之後向日媒表示，「6年前再度挑戰總裁選舉時的目標至今毫無改變」，再次透露了參選的意願。

住吉神社的宮司（負責人）鳴瀨道生13日在致詞時指出，住吉神社供奉著勝戰之神，故確信首相一定會如願以償的。

安倍有意讓修憲議題成為選戰的焦點，他11日在山口縣演講時表示，自民黨為了在下屆國會上提出憲法修正案，應加速彙整修正案的內容，並強調，「已下決心要完成（修憲）責任，在憲法中明確記載自衛隊守護日本的獨立與和平。」

安倍還提及，「自衛隊在西日本豪雨時默默地奉獻，搜尋失蹤者、支援受災者等，盡全力完成任務，他們是日本國民的驕傲。」並以此批判自衛隊違憲論之說。

前防衛大臣石破茂日前已表明將出馬競選黨魁，但日媒針對自民黨黨員和國會議員所做的民調都顯示，安倍的支持度仍是最高的。

石破茂上周提及財務省竄改公文等醜聞痛批安倍政府說：「別想掩蓋、不能將公文作廢、不要竄改公文」。

(中國時報)

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